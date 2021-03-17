Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, Türk milletinin inancının, iradesinin, azminin ve bağımsızlık mücadelesinin en büyük destanı olan Çanakkale Savaşı'nın, sadece Türkiye'nin değil, dünya tarihinin en önemli savaşlarından biri olduğunu belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin dönemin en modern ordularını dize getiren şanlı bir destan olduğunu vurgulayan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Bu zafer, milletimizin kahramanlığı, azmi, iradesi, cesareti ve vatan sevgisinin yanı sıra harp meydanında bile düşmanından esirgemediği merhametini ve şefkatini de tüm insanlığa örnek olacak şekilde ortaya koymuştur. 'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletiyle topyekun canı ve kanı pahasına bizlere emanet ettiği bu kutsal vatanı, bir asır önceki kararlılık ve azimle muhafaza etmek hepimizin en önemli sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümünü tebrik ediyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."