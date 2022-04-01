Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, İslam aleminin ramazanını tebrik etti - Son Dakika
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Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, İslam aleminin ramazanını tebrik etti

01.04.2022 12:08
Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, İslam aleminin ramazanını tebrik etti

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İslam aleminin ramazanını tebrik etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İslam aleminin ramazanını tebrik etti.

Zorluoğlu, yayımladığı mesajda, ramazanın tüm İslam alemi tarafından özlemle beklendiğini belirterek, "Gönülleri yakınlaştıran, dargınlıkları unutturan, kardeşlik ve iyilik duygularının yeşermesine imkan veren on bir ayın sultanı mübarek ramazan ayına erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ramazanın oruç, ibadet ve sabır ayı olduğunun altını çizen Zorluoğlu, Allah'ın rahmet ve bağış kapılarının açıldığı ay da olduğunu vurguladı.

Zorluoğlu, Hazreti Muhammed'in, ramazanda içtenlikle yapılan dua, ibadet ve iyiliklerin Allah katında daha değerli olacağını bildirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İnsanın kendisini disipline ettiği, iç dünyasını gözden geçirdiği ramazan ayı, manevi dünyamızın her türlü olumsuzluktan arınması için de en büyük vesiledir. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan ramazan-ı şerif milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Cenab-ı Allah ibadetlerimizi kabul eylesin, bizleri birlik ve beraberlik içerisinde Ramazan Bayramına kavuştursun. Bu duygu ve düşüncelerle on bir ayın sultanı ramazan-ı şerifin başta Trabzonlu hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam alemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini en kalbi duygularımla temenni ediyorum."

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Ramazan, Trabzon, Mevla, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, İslam aleminin ramazanını tebrik etti - Son Dakika


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