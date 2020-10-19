Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan "Muhtarlar Günü" mesajı - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Muhtarlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara verdiği önem doğrultusunda 19 Ekim tarihinin 2015'te Muhtarlar Günü ilan edildiğini belirtti.

Demokrasi kültürünün ilk basamağını teşkil eden muhtarların, devletin tüm kurumları ile mahalle sakinleri arasında önemli bir köprü görevi gördüğüne dikkati çeken Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Fedakarca ve özveri içerisinde çalışan muhtarlarımız, vatandaşlarımızın sorunlarının çözüme kavuşturulmasında son derece büyük öneme sahiptir. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren 18 ilçemizde bulunan 704 mahallemizdeki muhtarlarımızla adeta yol arkadaşlığı yapmaktayız. Mahalleleri için gecesini gündüzüne katarak çalışan muhtarlarımızla sık sık bir araya gelerek sorunların çözümü noktasında yoğun gayret göstermekteyiz. Sorunların yerinde tespitine verdiğimiz önem doğrultusunda, gittiğimiz ilçelerde muhtarlarımızın sorunlarını bizzat dinliyor, çözümü noktasında birlikte karar veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtarlarımızla ilgili hassasiyeti, idareciler olarak hepimize örnek teşkil etmektedir."

Zorluoğlu, geleceğin Trabzon'unu inşa etmek noktasında en önemli paydaşları arasında yer alan muhtarlara Büyükşehir Belediyesinin kapılarının sonuna kadar açık olduğunu vurgulayarak, "Şehrimizi daha ileri noktalara taşımak adına el ele vererek çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle demokrasimizin temel taşı, milletimizin güzide temsilcisi ve hizmetkarı muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.