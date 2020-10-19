Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan "Muhtarlar Günü" mesajı - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan "Muhtarlar Günü" mesajı

19.10.2020 17:03
Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Muhtarlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Muhtarlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara verdiği önem doğrultusunda 19 Ekim tarihinin 2015'te Muhtarlar Günü ilan edildiğini belirtti.

Demokrasi kültürünün ilk basamağını teşkil eden muhtarların, devletin tüm kurumları ile mahalle sakinleri arasında önemli bir köprü görevi gördüğüne dikkati çeken Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Fedakarca ve özveri içerisinde çalışan muhtarlarımız, vatandaşlarımızın sorunlarının çözüme kavuşturulmasında son derece büyük öneme sahiptir. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren 18 ilçemizde bulunan 704 mahallemizdeki muhtarlarımızla adeta yol arkadaşlığı yapmaktayız. Mahalleleri için gecesini gündüzüne katarak çalışan muhtarlarımızla sık sık bir araya gelerek sorunların çözümü noktasında yoğun gayret göstermekteyiz. Sorunların yerinde tespitine verdiğimiz önem doğrultusunda, gittiğimiz ilçelerde muhtarlarımızın sorunlarını bizzat dinliyor, çözümü noktasında birlikte karar veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtarlarımızla ilgili hassasiyeti, idareciler olarak hepimize örnek teşkil etmektedir."

Zorluoğlu, geleceğin Trabzon'unu inşa etmek noktasında en önemli paydaşları arasında yer alan muhtarlara Büyükşehir Belediyesinin kapılarının sonuna kadar açık olduğunu vurgulayarak, "Şehrimizi daha ileri noktalara taşımak adına el ele vererek çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle demokrasimizin temel taşı, milletimizin güzide temsilcisi ve hizmetkarı muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Murat Zorluoğlu, Muhtarlar Günü, Trabzon, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan 'Muhtarlar Günü' mesajı - Son Dakika


Son Dakika

ABD'li Citi'den gümüş ve altın fiyatları için heyecanlandıran tahmin İmamoğlu'nun 2020 diye paylaştığı fotoğraf 2014 yılına ait çıktı 8 aylık kızı 7. kez ameliyat olan Sinan Özen, son durumu anlattı: Mecalimiz kalmadı Son Dakika! Ermenistan Terter'de fabrika vurdu, CNN TÜRK ekibi patlamaya canlı yayında yakalandı: Bomba patladı abi bomba Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var Korona nedeniyle gençlerin otel eğlencelerine yöneldiğini söyleyen polis: Partilerde tüyler ürpertici şeyler yaşanıyor Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita Diyarbakırlı esnaf 17 yıldır tabelasız olarak hizmet veriyor
Antalya'da şiddetli fırtına nedeniyle devrilen durağın altında kalan kadın, yaşamını yitirdi Antalya'da şiddetli fırtına nedeniyle devrilen durağın altında kalan kadın, yaşamını yitirdi         
16:36
Michaela Osberg, eşi Loret Sadiku'yu oynatmayan Kasımpaşa hocası Mehmet Altıparmak'a tepki gösterdi Michaela Osberg, eşi Loret Sadiku'yu oynatmayan Kasımpaşa hocası Mehmet Altıparmak'a tepki gösterdi         
15:55
Sevgilisiyle samimi pozlarını paylaşan fenomen Duygu Özaslan, eleştirileri tiye aldı Sevgilisiyle samimi pozlarını paylaşan fenomen Duygu Özaslan, eleştirileri tiye aldı         
15:29
Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı         
15:07
Son Dakika! Eylem hazırlığında olan, biri devlet hastanesinde görevli 4 PKK'lı terörist yakalandı Son Dakika! Eylem hazırlığında olan, biri devlet hastanesinde görevli 4 PKK'lı terörist yakalandı         
14:42
3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi 3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi         
14:19
Polise kapıyı açıp bıçaklamaya devam etmiş! Baba katili evlat en klasik bahaneyle kendisini savundu Polise kapıyı açıp bıçaklamaya devam etmiş! Baba katili evlat en klasik bahaneyle kendisini savundu         
13:55
Annesini çekiçle öldüren çocuk, 3 gün sonra cesedin bulunduğu evde parti vermiş Annesini çekiçle öldüren çocuk, 3 gün sonra cesedin bulunduğu evde parti vermiş         
13:05
Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi         
12:22
Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi         
11:47
Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum         
11:27
Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi         
11:17
Eğlence mekanında 2 bin 500 TL gelen hesap, kavga sebebi oldu Eğlence mekanında 2 bin 500 TL gelen hesap, kavga sebebi oldu         
11:07
Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu         
10:49
Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine "Mal" diyen öğrenci aldığı yanıtla sosyal medyada gündem oldu         
10:24
Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti         
09:50
Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu         
00:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 17:06:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan "Muhtarlar Günü" mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei