Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan Üniversite Hazırlık Kursu'na ziyaret - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesine bağlı Üniversite Hazırlık Kursu'nda öğrenim gören öğrencilere hazırlık test kitabı hediye etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Üniversite Hazırlık Kursu'nda sınava hazırlanan öğrencilerle bir araya gelen Başkan Zorluoğlu, öğrencilere Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) hazırlık kitabı hediye etti.

Gençlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Zorluoğlu, gençlerin üniversitelere daha iyi hazırlanabilmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak imkanları seferber ettiklerini dile getirdi.

Normal bir kursta yapılan her şeyin Büyükşehir Belediyesi'nin kursunda da olduğuna dikkati çeken Zorluoğlu, "İnşallah desteklerimiz devam edecek. Bu kurs bizim için çok önemli, çok önemsediğim bir hizmet. Geçen yılki başarı oranımız oldukça yüksek ama inanıyorum bu yıl hocalarımızın gayreti, sizlerin de çalışmalarıyla çok daha iyi neticeler alacağız." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler de ilgisi ve destekleri dolayısıyla Başkan Zorluoğlu'na teşekkür etti.

Zorluoğlu ayrıca öğrencilerin teklifi üzerine hafta sonu oynanacak Trabzonspor- Adana Demirspor maçını stadyumda birlikte izlemeye karar verdi.