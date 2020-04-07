Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan Berat Kandili mesajı - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı.

Zorluoğlu, mesajında, Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili'nin Trabzon'a, Türkiye'ye ve İslam alemine esenlik getirmesini diledi.

Berat Kandili'ni idrak etmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Zorluoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Allah'ın affına, rahmet ve mağfiretine en fazla yaklaştığımız af ile arınma gecesi olan Berat Kandilimiz, bizlere manevi bir nefes aldırma, kendimizi sorgulama ve gönül dünyamızı temizleme fırsatı sunar. Yaradanımızın affına sığınma ve bağışlanma için eşsiz bir gece olan Berat Kandili, elbette kırılan kalpleri onarmaya ve vicdan muhasebesi yapmamıza da vesile olacaktır."

Zorluoğlu, Berat Kandili'nin hayırlar getirmesi temennisinde de bulunarak, şunları kaydetti:

"Bu mübarek gecede dargınlıkları unutmalı, nefsimizle yüzleşip, hata ve günahlarımız için yüce Allah'ımızdan af dilemeliyiz. Beratımızın verileceğini ümit ettiğim bu anlamlı gecenin, Trabzonlu hemşehrilerime ve İslam alemine hayırlar getirmesini diliyor, tüm insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."