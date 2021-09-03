Üye Girişi
Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu: "Trabzon'u renklerini koruyarak geliştiriyoruz" - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu: "Trabzon'u renklerini koruyarak geliştiriyoruz"

03.09.2021 10:50
Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu:

"Trabzon'u renklerini koruyarak geliştireceğiz" sloganıyla göreve başlayan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, bu doğrultuda projelerini bir bir hayata geçiriyor.

" Trabzon'u renklerini koruyarak geliştireceğiz" sloganıyla göreve başlayan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, bu doğrultuda projelerini bir bir hayata geçiriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, göreve geldiği ilk günden itibaren 18 ilçesi ve 708 mahallesi bulunan Trabzon'u renklerini koruyarak geliştirmek için uğraş verdiklerini söyledi. Zorluoğlu "'Trabzon'un renkleri' derken, sadece yaylalarımızın yeşilini, denizimizin ve Trabzonspor'umuzun mavisini ya da bordosunu değil; her yaştan, her meslekten, farklı kültürlerden, her toplumsal kesimden ayrı ayrı değerlerimizi kastediyoruz. Şehrimizde renklerimizin tüm tonlarını açığa çıkarmak, kültür-sanat etkinliklerini çeşitlendirmek ve turizmi 12 aya yaymak için projelerimizi birbiri ardına ortaya koyuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği çerçeve doğrultusunda 'Gönül Belediyeciliği' alanında çok hassas davrandıklarını belirten Başkan Zorluoğlu, "Bir taraftan büyük yatırımlar ortaya koyarken bir taraftan da insanların gönlüne ve kalbine dokunmak benim için her şeyden önemli. AK Parti belediyeciliğinin mottosu; gönül belediyeciliği. Dolayısıyla ulaşılabilir bir belediye, ulaşılabilir bir belediye başkanı olmak ve sorunları ilk ağızdan öğrenip ona uygun çözüm üretebilmek, benim gönül belediyeciliği tarifim. Bu noktada sadece boş vakitlerimde değil, programımdan vakitler ayırarak 18 ilçemizdeki esnafımızla ve vatandaşımızla sıklıkla bir araya gelmeye, sıkıntılarını ve taleplerini bizzat kendilerinden dinlemeye özel önem veriyorum. Esnafımızla ve vatandaşlarımızla güzel bir sohbet gerçekleştirmek ve çaylarını içmek günün yorgunluğunu alıyor. Gittim her yerde şahsıma gösterilen yakın ilgi nedeniyle tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Ödülümüzü cumhurbaşkanımız takdim etti"

Geleceğin teminatı gençler için çok önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Zorluoğlu, "Son olarak Kuluçka Merkezi Projemizle Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda ödüle layık görüldük. Ödülümüzü Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden almak bizi ayrıca gururlandırdı. Proje kapsamında Trabzon'da ikamet eden 14-25 yaş arası gençlere 21. yüzyılın getirdiği değişiklikler üzerine bilgi ve beceri sahibi olabilmeleri için 'Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kuluçka Merkezi' kurulacaktır. Bu merkezde; gençlere dinleme, sözlü ve yazılı iletişim, beden dili, takım çalışması, empati kurabilme, müzakere ve ikna kabiliyeti, çelişki yönetimi, zaman yönetimi, stres yönetimi, problem çözebilme, iş etiği ve geri bildirimlere açık olma yani 'Soft Skills' olarak adlandırılan beceriler kazandırılacaktır. Bunun yanında gençlere Blockchain, Siber Güvenlik, Nano Teknoloji, Yapay Zeka, web geliştirme yazılım eğitimleri, 3 boyutlu tasarım eğitimleri gibi teknik becerilerden olan 'Hard Skills' eğitimleri verilecektir. Genç girişimcilerin yenilikçi fikirleri desteklenecek ve benzeri konularda projeler teşvik edilecektir" diye konuştu.

"Trabzon tarihinin en büyük altyapı projesini gerçekleştiriyoruz"

Ortahisar İçme Suyu Temini Projesi ile Trabzon tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ve en kapsamlı altyapı çalışmasını hayata geçirdiklerini belirten Başkan Zorluoğlu, "Altyapının bütünüyle yenilenme vakti gelmiş, hatta geçmişti. Belediye başkanları yeraltında çalışmayı pek sevmezler. Görünmediği gibi bir de insanların hayatını olumsuz etkilediği için tepki çeker. Ancak biz şehrimiz için bu riski aldık. Ortahisar İçme Suyu Temini Projesi sadece içme suyu hattı projesi değil, tüm merkez mahallelerinin başta içme suyu olmak üzere kanalizasyon, yağmur suyu, doğal gaz ve telekomünikasyon meselelerini büyük oranda çözen çok kapsamlı bir proje. Biz bu projeye 'beşi bir yerde' diyoruz. Altyapı çalışmalarının ardından üstyapı ile birlikte esasında Trabzon'un caddelerini ve sokaklarını bütünüyle yenilemiş olacağız. Bu proje hakikaten açık ara Trabzon tarihinin belediyecilik anlamında en büyük altyapı projesidir. İnşallah 2023 yılının ortalarında projeyi tamamladığımızda Trabzon merkezinin ve çevredeki mahallelerin tamamında en az 50 yıl ciddi altyapı yatırımına ihtiyaç kalmayacak" şeklinde konuştu.

Altyapı projesi kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi veren Başkan Zorluoğlu, "Ortahisar İçme Suyu Temini Projesi kapsamında toplam 47 mahalle olmak üzere 565 km içme suyu hattı, 120 km kanalizasyon hattı, 70 km yağmur suyu hattı, 450 km fiber optik hattı ve eksik doğal gaz hatlarının tamamlanması planlanmaktadır. İş kapsamında bugüne kadar; 148 km içme suyu hattı, 17 km yağmur suyu hattı, 8.5 km kanalizasyon hattı, 48 km fiber optik hattı ve 7.5 km doğal gaz hattı yapımı tamamlanmış olup, 7 bin 642 aboneye yeni hattan su verilmeye başlanmıştır. Şehrin yakın tarihinde görülmemiş bir işe imza atarken, esnafımız ve vatandaşımız da bu kadar büyük bir çalışmaya büyük sabır gösterdiler. Bu süreçte özellikle hemşehrilerimize, esnafımıza sabırları ve anlayışları dolayısıyla tekrar tekrar teşekkür ediyorum. İşimizi bir gün daha erken bitirebilmek için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyorlar. Daha yaşanılabilir bir Trabzon için her alanda çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - TRABZON

Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu: Trabzon'u renklerini koruyarak geliştiriyoruz
Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu: Trabzon'u renklerini koruyarak geliştiriyoruz
Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu: Trabzon'u renklerini koruyarak geliştiriyoruz
Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu: Trabzon'u renklerini koruyarak geliştiriyoruz

Murat Zorluoğlu, Ortahisar, İçme Suyu, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu: 'Trabzon'u renklerini koruyarak geliştiriyoruz' - Son Dakika


Son Dakika

CHP'den başörtülü kadın hakkında söyledikleri tepki çeken Tanju Özcan'la ilgili ilk açıklama: Kabul etmemiz mümkün değildir 12:17 CHP'den başörtülü kadın hakkında söyledikleri tepki çeken Tanju Özcan'la ilgili ilk açıklama: Kabul etmemiz mümkün değildir 12:04 "Hudut namustur" pankartı asan gencin itirafı: Bana bu pankartı İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu astırdı Son Dakika: 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan törende: Okulları açık tutmakta kararlıyız 12:01 Son Dakika: 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan törende: Okulları açık tutmakta kararlıyız
Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi 11:45 Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi Ronaldo'dan, Edinson Cavani'ye teşekkür! Fedakarlık yaparak 7 numarayı teslim etti 11:25 Ronaldo'dan, Edinson Cavani'ye teşekkür! Fedakarlık yaparak 7 numarayı teslim etti Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş 11:07 Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş
24 ayrı suçtan aranıyordu! FETÖ firarisi, İstanbul Havalimanı'nda böyle yakalandı 11:02 24 ayrı suçtan aranıyordu! FETÖ firarisi, İstanbul Havalimanı'nda böyle yakalandı Son dakika! Kendini pencereden atıp intihar etmeye çalışan genç kız: Bunlar örgüt, beni satmaya çalıştılar 10:42 Son dakika! Kendini pencereden atıp intihar etmeye çalışan genç kız: Bunlar örgüt, beni satmaya çalıştılar

Son Dakika Haberleri
12:16 CHP'den başörtülü kadın hakkında söyledikleri tepki çeken Tanju Özcan'la ilgili ilk açıklama: Kabul etmemiz mümkün değildir
12:13 27 bıçak darbesi ile öldürülen 16 yaşındaki Yağmur, Kurban Bayramı'nda katilin elini öpmüş
12:03 "Hudut namustur" pankartı asan gencin itirafı: Bana bu pankartı İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu astırdı
12:01 Son Dakika: 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan törende: Okulları açık tutmakta kararlıyız
11:58 111 golle milli takımlar tarihinin en golcüsü olan Cristiano Ronaldo, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi
11:44 Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi
11:41 Taliban'ın silahlı geçit töreni, devlet televizyonunda yayınlandı
11:40 Vitor Pereira'dan özel karşılama! Sarı-Lacivertli takımın yeni transferleri ilk kez antrenmana çıktı
11:24 Ronaldo'dan, Edinson Cavani'ye teşekkür! Fedakarlık yaparak 7 numarayı teslim etti
11:10 Hıncal Uluç, açtı ağzını yumdu gözünü! Şenol Güneş'e yönelik yaptığı eleştiri: Seninle 'şen' olmak zor
Türk bayrağa sarılı halde ablasının düğüne gelen asker, herkesi duygulandırdı Türk bayrağa sarılı halde ablasının düğüne gelen asker, herkesi duygulandırdı         
12:24
27 bıçak darbesi ile öldürülen 16 yaşındaki Yağmur, Kurban Bayramı'nda katilin elini öpmüş 27 bıçak darbesi ile öldürülen 16 yaşındaki Yağmur, Kurban Bayramı'nda katilin elini öpmüş         
12:14
Rize'deki hastaneler alarm verdi! Artan koronavirüs vakaları yeni yoğun bakım üniteleri açtırıyor Rize'deki hastaneler alarm verdi! Artan koronavirüs vakaları yeni yoğun bakım üniteleri açtırıyor         
12:03
111 golle milli takımlar tarihinin en golcüsü olan Cristiano Ronaldo, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi 111 golle milli takımlar tarihinin en golcüsü olan Cristiano Ronaldo, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi         
11:58
Taliban'ın silahlı geçit töreni, devlet televizyonunda yayınlandı Taliban'ın silahlı geçit töreni, devlet televizyonunda yayınlandı         
11:41
Tarlada çalışan genç kız, tam burslu tıp fakültesini kazandı Tarlada çalışan genç kız, tam burslu tıp fakültesini kazandı         
11:11
Gelen su faturası mahalleliyi isyan ettirdi: Evimizde hamam çalıştırmıyoruz Gelen su faturası mahalleliyi isyan ettirdi: Evimizde hamam çalıştırmıyoruz         
11:03
Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı         
11:01
Eğitim Uzmanı Cihat Şener'den, sözünü kesen Nagehan Alçı'ya tepki: Kanal sizin zaten, beni yayından alınız Eğitim Uzmanı Cihat Şener'den, sözünü kesen Nagehan Alçı'ya tepki: Kanal sizin zaten, beni yayından alınız         
10:17
Son Dakika: Enflasyon ağustosta yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25'e yükseldi Son Dakika: Enflasyon ağustosta yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25'e yükseldi         
10:06
Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı         
09:45
Ünlü şarkıcı Beyonce'dan cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum Ünlü şarkıcı Beyonce'dan cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum         
08:29
Herkes nefesini tutarak izledi! İşte anakonda yılanının ineği tek lokmada yuttuğu anlar Herkes nefesini tutarak izledi! İşte anakonda yılanının ineği tek lokmada yuttuğu anlar         
00:43
Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin saldırı! Tabuttaki bayrağı gören holiganlar hadlerini aştı Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin saldırı! Tabuttaki bayrağı gören holiganlar hadlerini aştı         
00:11
Hayat Bilgisi'nin Kikirik Ayşe'siydi! Çisil Oral'ı şimdi görenler dönüp bir daha bakıyor Hayat Bilgisi'nin Kikirik Ayşe'siydi! Çisil Oral'ı şimdi görenler dönüp bir daha bakıyor         
22:21
Yatak pozunu paylaşan Yasmin Erbil'i pozuna Seda Sayan'dan yorum gecikmedi Yatak pozunu paylaşan Yasmin Erbil'i pozuna Seda Sayan'dan yorum gecikmedi         
22:11
Soyguncular bu sefer sert kayaya vurdu! Silah çektikleri kişiler belediye başkanı koruması çıktı Soyguncular bu sefer sert kayaya vurdu! Silah çektikleri kişiler belediye başkanı koruması çıktı         
22:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2021 12:29:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu: "Trabzon'u renklerini koruyarak geliştiriyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement