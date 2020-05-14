Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, TÜRKSAT'ın Trabzon'da yatırım yapmasını istedi - Son Dakika
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Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, TÜRKSAT'ın Trabzon'da yatırım yapmasını istedi

6 saat önce

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, şehrin telekomünikasyon altyapısını TÜRKSAT yatırımları ile yapmak istediklerini bildirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, TÜRKSAT'ın Trabzon'da yatırım yapmasını istedi, System.String[]

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, şehrin telekomünikasyon altyapısını TÜRKSAT yatırımları ile yapmak istediklerini bildirdi.

Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantıda, Trabzon'daki proje ve yatırımları değerlendirdiklerini belirtti.

Trabzon'da yaklaşık 130 milyon lira bütçeli Trabzon Su Temini Projesi'ne başlayacaklarını vurgulayan Zorluoğlu, proje ile Ortahisar sınırları içinde bulunan 560 kilometrelik içme suyu şebeke hattının yenileneceğini aktardı.

Zorluoğlu, bu çalışma kapsamında şehrin telekomünikasyon altyapısını da yapmak istediklerine dikkati çekerek, "TÜRKSAT'ın Trabzon'a girmesi noktasında sizden yardım istirham ediyoruz. Trabzon'da TÜRKSAT'ın yatırımı yok. 24 ilde yatırım yapmış, önümüzdeki süreçte başka illerde de yatırım yapma arzusu var. Bu noktada Trabzon'un ilk yatırım yapılacak iller arasına alınıp içme suyu projemizden de faydalanarak TÜRKSAT'la beraber güzel bir altyapı inşa edebiliriz." ifadesini kullandı.

Değirmendere Mahallesi'nde 40 yıl önce yapılan otogarın ekonomik ömrünü tamamladığı için yeni otogar projesi hazırlandığına işaret eden Zorluoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Mevcut otogar görüntüsü dolayısıyla da şehre yakışmıyor. Yeni otogar projemizin ihalesine haziran ayı içinde çıkacağız. Yeni otogar, Erzurum yolu üzerinde yaklaşık sahilden 800 metre mesafede mevcut Oto Galericiler Sitesinin hemen yanındaki 30 dönüme yakın alanda yapılacak. Onun için yeni yapılan tünel geçişinin otogara bağlanması gerektiğini düşünüyorum. Bu da eski Erzurum yolu üzerinde yaklaşık 800-900 metrelik yolu kamulaştırmayı zorunlu kılıyor. Bizim hesaplarımıza göre otogar inşaatı 2021'in sonunda tamamlanacak. Proje bittiğinde otogarın yeni tünele, aşağısındaki yonca kavşağa ve sahil yoluna rahat bir şekilde bağlanabilmesi için 900 metrelik hattın mutlaka hayata geçirilmesi gerekiyor."

Zorluoğlu, Akçaabat ilçe sahilinden yol geçirilmesi kararının ilçe halkı tarafından istenmediğinin altını çizerek, şu görüşlerini paylaştı:

"Ben de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sahilden bir yolun dolgu ile geçirilmesine sıcak bakmıyorum. Bu doğru olmaz. Bizim elimizde kalan ender yerlerden biri. Söğütlü, Yıldızlı sahilinin bu şekilde elden çıkması halinde merkeze yakın bölgelerde denize girilecek herhangi bir yer kalmayacaktır. Bu hususa ilişkin alternatif çözümlerin Bakanlığımız, milletvekillerimiz, Valiliğimiz ve Belediyemizle birlikte masaya yatırılarak konuşulması gerektiğini düşünüyorum."

"Gülcemal Projesi'nin birinci etabı bir an önce tamamlanarak şehre kazandırılmalı"

Başkan Zorluoğlu, Beşirli Mahallesi sahilinde yapımı devam eden Gülcemal Projesi'nin birinci etabının bir an önce tamamlanarak şehre kazandırılması gerektiğini belirtti.

Birinci etabın hizmete açılabilmesi için bu bölgede kısmen yapılmış olan tahkimatın tamamlanması gerektiğini vurgulayan Zorluoğlu, "Geri kalan kısmını biz zaten projelendirip, değişik yöntemlerle finansman temin ederek büyük bir mega lunaparkla, eğlenme, dinlenme mekanlarıyla insanımızın sahille buluştuğu yer olarak dizayn edeceğiz. Olmazsa olmazımız tahkimattır, bu konuda özel ilginizi istirham ediyorum." ifadesine yer verdi.

Zorluoğlu, Değirmendere güney yolu ile Erzurum yolunun sahile bağlanmasına ilişkin de şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın aldığı inisiyatif Trabzon'da büyük bir memnuniyet yarattı ve orada bir taraftan tünel, bir taraftan da sahilde yonca kavşağının yapılacağı yerde dolgu çalışmaları süratle başladı. Yine bunun bir başka ayağı da Moloz- Çömlekçi hattının yeni bir tünelle geçilerek kesintisiz olarak sahil yoluna kavuşmamızdır. Bunun da Bakanlığımız tarafından projesi onaylandı ve çalışması devam ediyor. Bu iki dokunuş, Trabzon'un merkez ile doğu kısmındaki trafik meselesini önemli ölçüde rahatlatacaktır. Bu konuda sizden önceki Bakanımıza ve sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bu iki proje tamamlandığında inşallah Trabzon'da çok büyük bir rahatlama olacaktır."

Değirmendere güney yolunun sahile bağlanması noktasında önemli bir dokunuşa daha ihtiyaç olduğunu aktaran Zorluoğlu, Değirmendere'nin Boztepe'ye ve Çukurçayır'a bağlanması ile vatandaşların bu iki mahalleye gitmek için Meydan'a gelme zaruretlerinin ortadan kalkacağına işaret etti.

Zorluoğlu, şehrin doğusundan gelenlerin üst kotlardaki yerleşim yerlerine bu bağlantı sayesinde, batıdan gelenlerin ise Kanuni Bulvarı ile ulaşacaklarını belirterek, "Bunun sonucunda Meydan bölgesi yani şehrin kalbi bu manada gerçekten rahatlayacaktır. Bu bakımdan Değirmendere-Boztepe ve Değirmendere-Çukurçayır bağlantılarının yapılması aciliyet arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kanuni Bulvarı'nın Beşirli-Karşıyaka-Erdoğdu bölümünün bir süre önce ulaşıma açıldığını anımsatan Zorluoğlu, şehre çok yakışan bu yatırım için Bakan Karaismailoğlu ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Açıklamada, Bakan Karaismailoğlu'nun, Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Salih Cora, Adnan Günnar ve Bahar Ayvazoğlu ile AK Parti İl Başkanı Haydar Revi'nin de katıldığı toplantıda, Trabzon halkının istemediği Akçaabat'taki sahil yolu geçiş projesinin uygulanmayacağını, diğer tüm konulardaki çalışmaların ise ortak akılla yürütüleceğini belirttiği kaydedildi.

Değirmendere, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 11:36 Kaynak: AA


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