Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Vakfıkebir'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Vakfıkebir'de incelemelerde bulundu

31.12.2020 16:29
Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Vakfıkebir'de incelemelerde bulundu, System.String[]

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Vakfıkebir ilçesini ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Vakfıkebir ilçesini ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi.

İlk olarak ilçede asfaltlanan yaklaşık 6 kilometrelik grup yolunda incelemelerde bulunan Zorluoğlu, ardından Vakfıkebir Millet Bahçesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

Temaslarının ardından açıklamalarda bulunan Zorluoğlu, belediye olarak ilçenin tarihine ve büyüklüğüne uygun projeler yaptıklarını belirtti.

Trabzon'da 3 millet bahçesinin aynı anda yapılmaya başlandığını hatırlatan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Akçaabat Millet Bahçesi'ni geçtiğimiz aylarda hizmete açtık. Hüseyin Avni Aker'in olduğu alanda yapılmakta olan millet bahçesinde de epey bir mesafe katedildi. Bugünkü ziyaretimizde gördük ki Vakfıkebir Millet Bahçesi neredeyse açılmaya hazır noktaya gelmiş. Vakfıkebir ve Ortahisar'ı diğerlerinden ayıran temalı millet bahçesi olmaları. Ortahisar'daki spor temalı, Vakfıkebir ise çok önemli bir ürünü olan ekmek temalı millet bahçemiz. Memnuniyetle gördük ki titiz bir çalışma yapılmış. Denize sıfır olması nedeniyle de Türkiye'deki en güzel manzaralı millet bahçesi diyebiliriz. İşletmesi, bakımı, onarımı konusunda ilçe belediye başkanlığımızla çalışıyoruz. En iyi şekilde işletilmesi ve vatandaşlarımızın oradan maksimum düzeyde yararlanması anlamında gereken düzenlemeleri ve işletim modelini yakın zamanda oluşturacağız."

Vakfıkebir Belediyesi ile ortak projeler hayata geçireceklerini aktaran Zorluoğlu, "İlçe Belediye Başkanımız Muhammet Balta ile güzel bir iş birliği içerisinde hizmet veriyoruz. Ortak projelerle ilçemizin gelişmesine beraber katkı yapmaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki aylarda yeni projelerimiz olacak. Sahilde bilhassa otopark ve pazar yeri projesi üzerinde çalışacağız. Büyükşehir'in dokunuşuyla Tonya Caddesi'ni güzel bir görünüme kavuşturmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Vakfıkebir, Hisarcık, Akçaabat, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Vakfıkebir'de incelemelerde bulundu - Son Dakika


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