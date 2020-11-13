Büyükşehir belediye başkanları depreme karşı önlemleri konuştu - Son Dakika

Büyükşehir belediye başkanları depreme karşı önlemleri konuştu

13.11.2020 16:11

Büyükşehir belediye başkanları ve kent konseyi başkanları, depreme karşı alınması gereken tedbirleri ele aldı.

Büyükşehir belediye başkanları ve kent konseyi başkanları, depreme karşı alınması gereken tedbirleri ele aldı.

Ankara Kent Konseyince düzenlenen "Deprem Farkındalığı ve Kriz Yönetimi" video konferans toplantısında, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Depreme hazır mıyız?" sorusunu cevapladı.

TBB Başkanı Şahin, depremlerde en temel sorunun koruyucu ve önleyici tedbir almak olduğunu belirterek, "Kurumlar arası koordinasyonda sorunumuz var. İlgili bakanlıklarımız, çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Biz yerelle geneli bütünleştirmezsek, bu koordinasyonu ve dayanışma ruhunu iyi oluşturamazsak zincirin en zayıf halkasından zinciri patlatırız." dedi.

Aile temelinde deprem sırasında nasıl davranılacağı yönünde bilgilendirme çalışmalarının daha fazla yapılması gerektiğine ifade eden Şahin, depremlerden sonra rehabilitasyon sürecinin önemli olduğunu vurguladı.

"Demokrasi ve kalkınma yerelde başlar"

Kent konseylerinin önemine değinen Şahin, ortak iş birliği çağrısında bulunarak şöyle devam etti:

"Demokrasi ve kalkınma yerelde başlar. O yüzden kent konseylerinin güçlendirilmesi gerekiyor. Her kesimden her fikrin masada konuşulup şehrin ortak sorunları üzerinden ortak çözümler üretip, oradan gelen talepleri de uygulamada kullanıp yol almamız gerekiyor. Biz kent konseyimizi yönetim olarak bu anlayışla oluşturduk. Şehre dair söyleyecek sözü olanlardan oluşturduk. En temel hak yaşam ve mülkiyet hakkıdır.

Yarın bebekler anne-babasız kalmasın diye yapmamız gerekenler var. Toplum bizden bunu bekliyor. Biz TBB olarak başkan olduğum andan itibaren memleketin sorunlarına yönelik çok yoğun çalıştık. Uygulama noktasında herkesin birbirine ihtiyacı var. Hepimiz aynı anda ortak eylem oluşturamazsak kazanamayız. Bir anne olarak bu alanda yapılması gereken ne var ise her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu belirtiyorum."

"Bina kimlik kartı oluşturma çalışmalarımızı başlattık"

Başkan Yavaş da kent konseylerinin kriz yönetimi ve dayanışma için önemine değinerek Ankara Kent Konseyinin tavsiyesi doğrultusunda, belediye bünyesinde Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı kurduklarını söyledi.

Yavaş, kentteki deprem afet planları hakkında şöyle bilgi verdi:

"Kent içerisinde afete duyarlı alanların belirlenmesi, bu alanların gerekli şekilde planlanması ve bu planlama sonucunda gerekli kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla tamamlanabilmesi için kentteki üniversitelerin, araştırma kuruluşlarının ve bilim insanlarının bir araya getirilmesi ve gerekli eylem planlarının yapılmasında kent konseylerinin önemli rolleri olabileceğini unutmamalıyız.

Ankara'daki yapıların güvenliği, insan yaşamının önemi ve kentimizin fiziksel, çevresel, sosyal ve ekonomik çerçevede karşılaşabileceği her türlü tehlike, tehdit ve doğal afet gibi olumsuz durumlarla mücadele edilmesinin sağlanması amacıyla her bina için 'bina kimlik kartı' oluşturma çalışmalarımızı başlattık. Mimari sözleşmesini imzaladığımız ve gelecek yıl temeli atılacak yeni Afet Koordinasyon Merkezi teknolojik altyapısı ile çok daha güçlü olacak."

"Anaokulundan itibaren deprem bilincini oluşturmalıyız"

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise katılımcılara "Depreme hazır mıyız?" sorusunu yönelterek Türkiye'nin radikal bir deprem politikasına ihtiyacı olduğunu söyledi.

Kapsamlı bir doğal afetten korunma sisteminin hayata geçirilmesi için herkesin sorumluluk alması gerektiğini dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğal afetten korunma farkındalığı yaratmamız, engelli vatandaşlarımız için ayrıca özel çalışmalar yapmamız, deprem hafızası oluşturmamız gerekiyor. Anaokulundan itibaren deprem bilincini oluşturmalıyız. Deneyimlerimizi birbirimizle ve kamu otoritesinin hafızasıyla paylaşmalıyız. Bu muazzam dayanışma kültürünü, bu topraklarda binlerce yıldır yaşattığımız adanmışlığı, kardeşliği, ülkenin bütün analarının bir anda Ayda bebeğin anası olma duygusunu depremden sonra yardıma değil, depremden önce önlem için hayata geçirmeliyiz."

Büyükşehir belediye başkanları depreme karşı önlemleri konuştu
Büyükşehir belediye başkanları depreme karşı önlemleri konuştu
Büyükşehir belediye başkanları depreme karşı önlemleri konuştu
Büyükşehir belediye başkanları depreme karşı önlemleri konuştu

Kent Konseyi, Türkiye, Ankara, Deprem, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyükşehir belediye başkanları depreme karşı önlemleri konuştu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomide yeni dönemin ipuçları: Önceliğimiz enflasyonu tek haneli rakamlara çekmek Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı Patrice Evra, model sevgilisi Margaux Alexandra ile nişanlandı Tülin Özen'in yatak sahnesi Bir Başkadır dizisine damga vurdu Son Dakika! Adnan Oktar'ın 150 yıldan 1365 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi 13 kadını çekiç ve tornavidayla öldüren seri katilin sonunu koronavirüs getirdi Esenyurt'ta kaçak güzellik yarışması! 'Miss Uganda'nın görüntüleri sosyal medyaya düştü Trump'ın "aşıyla ilgili müjdenin kasıtlı olarak geciktirildiği" iddiasına korona aşısını bulan Türk profesörden yanıt: Biz siyaset yapmıyoruz
Çürük elmadan meyve suyu iddiası gerçek çıkmadı Çürük elmadan meyve suyu iddiası gerçek çıkmadı         
16:35
Cem Özer, yıllar sonra anlattı: Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu Cem Özer, yıllar sonra anlattı: Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu         
15:55
Son Dakika! Bakırköy'de vatandaşların üzerine araç süren eski hakim ve savcının oğlu, 9 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı Son Dakika! Bakırköy'de vatandaşların üzerine araç süren eski hakim ve savcının oğlu, 9 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı         
15:42
Tamir için gittiği evdeki kadının iç çamaşırlarını cinsel organına sürten tesisatçı kameraya yakalandı Tamir için gittiği evdeki kadının iç çamaşırlarını cinsel organına sürten tesisatçı kameraya yakalandı         
15:27
Son Dakika! Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi bir önceki ankete göre gerileyerek 7,89 lira oldu Son Dakika! Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi bir önceki ankete göre gerileyerek 7,89 lira oldu         
15:07
Cani koca, 72 yaşındaki karısını baltayla öldürdü Cani koca, 72 yaşındaki karısını baltayla öldürdü         
14:48
Eşi ve kızını öldüren pazarcı kendini ihbar etti! Balkonda sigara içerken gözaltına alındı Eşi ve kızını öldüren pazarcı kendini ihbar etti! Balkonda sigara içerken gözaltına alındı         
14:47
Yaşlı adam, çarşaflı kadına Yaşlı adam, çarşaflı kadına "Burası Arabistan değil" deyince ortalık karıştı         
14:31
İstanbul seçimini yaptı: Taksim Meydanı'nın yeni yüzü İstanbul seçimini yaptı: Taksim Meydanı'nın yeni yüzü "Taksim Kolektifi" ile hayat bulacak         
13:39
Yüzüne tükürülen kızın babasının mesleği şaşırttı: Filyasyon ekibinde görevliymiş Yüzüne tükürülen kızın babasının mesleği şaşırttı: Filyasyon ekibinde görevliymiş         
13:25
Çalınan kimlik kartını çıkartmak için gitti, ölen arkadaşının fotoğrafını görünce şoka girdi Çalınan kimlik kartını çıkartmak için gitti, ölen arkadaşının fotoğrafını görünce şoka girdi         
12:55
Eşini öldüren ve aldatıldım diye kendini savunan katile savcıdan cevap: Bu boşanma davası konusu Eşini öldüren ve aldatıldım diye kendini savunan katile savcıdan cevap: Bu boşanma davası konusu         
12:10
Ardahan Üniversitesi'nde tacizci hoca skandalı! YÖK, görevden uzaklaştırma cezası verdi Ardahan Üniversitesi'nde tacizci hoca skandalı! YÖK, görevden uzaklaştırma cezası verdi         
11:59
Son Dakika! Bakan Ziya Selçuk: Ara tatilden sonra okullarımıza dönmek temennisindeyiz Son Dakika! Bakan Ziya Selçuk: Ara tatilden sonra okullarımıza dönmek temennisindeyiz         
11:57
Yargıtay, sebepsiz yere eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen kocayı Yargıtay, sebepsiz yere eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen kocayı "tam kusurlu" buldu         
10:48
Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyor Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyor         
10:25
Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak         
10:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2020 16:44:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir belediye başkanları depreme karşı önlemleri konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei