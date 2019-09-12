Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı zirvenin detaylarını Türkiye, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'tan öğrendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısına katıldı.

Toplantıyla ilgili açıklamaları, basın mensuplarına Başkan Büyükkılıç yaptı.

Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız sağlıklı uygulamalar yapma anlayışı içerisinde hepimize öneriler ve tavsiyelerde bulundu. Daha sonraki süreçte belediye başkanlarımız 5'er dakika söz almak suretiyle hem görüşlerini açıkladı hem de şehirleriyle ilgili sorunları dile getirdi. Sonraki süreçte de toplantıya katılan bakanlarımız tek tek bu tespitlere cevap verdi. Yerel yönetimlerle ilgili yasa konusunda bakanlarımız ve belediye başkanlarımızın ortak çalışması kararı alındı. Ayrıca bir WhatsApp grubu kurulması ve büyükşehir belediye başkanlarımızın hiçbiri dışlanmadan dayanışma için birbirleriyle rahatlıkla görüşebilmeleri yönünde görüş belirtildi. Muhabbet ortamında milletin özlediği, arzuladığı ve yapılması gereken güzel bir çalışmaydı."

Toplantı öncesi ve sonrası bakanlarla da görüşme imkanı bulan Büyükkılıç, Kayseri ile ilgili projeleri anlattı.