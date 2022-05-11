Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden yeni GES yatırımı - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Bigadiç Yolu üzerinde bulunan Çayırhisar Yerleşkesine, çatı üzeri güneş enerji santrali kuracak.

"Balıkesir Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı" kapsamında sürdürülebilir ve karbonsuz, şehir inşa etme amacıyla 2030 yılına kadar yüzde 21 azaltım, 2050'de ise 'sıfır karbon' hedefi koyan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bu hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Ulaşımda enerji verimliliği artırmak, emisyon azaltımını sağlamak amacıyla temiz enerjili sıkıştırılmış doğal gazla çalışan 65 otobüsü araç filosuna katan Büyükşehir Belediyesi bunun yanında, Karesi ilçesindeki Karizma Pazar Yeri'nin ardından şimdi de kendi hizmet binalarına güneş enerji santrali kurmak için çalışmaları başlattı.

Kurum, Bigadiç Yolu üzerinde bulunan Çayırhisar Yerleşkesine, çatı üzeri güneş enerji santrali kuracak. Bununla ilgili 17 Mayıs'ta ihaleye çıkacak olan belediye, yıllık 1 milyon 200 bin kilovatsaat üretimi ile ortalama 800 hanenin elektrik tüketimine eş değer elektrik üretecek.

Yılda 27 bin 900 ağacın dikimine eşdeğer 628 bin kilogram karbon salınımını engelleyecek olan 900 kilovat kapasiteli güneş enerji santrali tamamlandığında, belediye kendi ihtiyacı olan enerjiyi üretmenin yanı sıra ek gelir de sağlayacak. 7 bin metrekarelik çatı alanına kurulacak olan güneş enerjisi santralinde, yıllık 2 milyon 200 bin liralık enerji üretilerek tasarruf sağlaması bekleniyor.