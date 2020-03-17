Büyükşehir Belediye Erzurumpor'un tesisleri dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumpor'un tesisleri dezenfekte edildi - Son Dakika Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumpor'un tesisleri dezenfekte edildi

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un tesislerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon yapıldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumpor'un tesisleri dezenfekte edildi, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un tesislerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon yapıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan ekipler, koronavirüse karşı kente toplu ulaşım araçları, otobüs durakları, dernekler, okullar, iş merkezleri ve ortak kullanılan kamuya açık tüm alanlarda dezenfekte çalışması yürütüyor.

Bu kapsamda oluşturulan özel kıyafetli ve maskeli 4 kişilik dezenfeksiyon ekibi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un tesislerinde ve takım otobüsünde ilaçlama yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Erzurum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:24 Kaynak: AA
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