Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-2

Karşılaşma 2-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

50'nci dakikada ceza sahası dışında Milinkovic'in sert şutunda top savunmaya ve direğe çarparak kornere gitti.

44'üncü dakikada ceza sahası üstünde topla buluşan Del Valle'nin sert şutunu kaleci Sehic iki hamlede kontrol etti.

39'uncu dakikada Del Valle, Erzurumsporlu 3 oyuncuyla birlikte ceza girdi, ancak dengesini kaybetti ve top auta gitti.

26'ncı dakikada orta sahadan topu kapan Del Valle, rakiplerinden sıyrılıp ceza sahasında girdi. Geriye çıkardığı pasında Milinkovic topun gelişine vurdu ancak top kaleci Sehic'te kaldı.

20'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Hamroun, kaleye paralel gönderdiği meşin yuvarlağa kimse dokunamadı.

10'uncu dakikada Milinkovic'in kullandığı serbest atışta arka direkte boş pozisyonda Renan ve Rusescu topa dokunamadı.

TFF 1'inci Lig'in 32'nci haftasında Giresunspor, konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-0 mağlup oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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