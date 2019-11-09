Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 -Akhisarspor: 0
Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 -Akhisarspor: 0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 -Akhisarspor: 0

7 saat önce

Stad: Kazım KarabekirHAKEMLER: Alper Çetin (xxx), Serdar Diyadin (xxx), Cemil Tunç (xxx)BB ERZURUMSPOR: Sehic (xxx)- Murat (xx), Hasan Hatipoğlu (xxx), Merthan (xxx), Mücahit (xx), Schuk (xxx), Osman (xx) (Dk 46 Yusuf xx), Obertan (xx) (Dk.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 -Akhisarspor: 0, System.String[]

Stad: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Alper Çetin (xxx), Serdar Diyadin (xxx), Cemil Tunç (xxx)

BB ERZURUMSPOR: Sehic (xxx)- Murat (xx), Hasan Hatipoğlu (xxx), Merthan (xxx), Mücahit (xx), Schuk (xxx), Osman (xx) (Dk 46 Yusuf xx), Obertan (xx) (Dk. 67 Hasan Ayaroğlu (xx) Emrah (xxx), Pote (xxx), Hamroun (xx) (Dk 78 Sunu xx)

AKHİSARSPOR: Gökhan (xxx)-Edin (xxx), Aykut (xxx), (Dk.87 Rajko ) Musa (x) (Dk.12 Kadir xx) Taha (xxx), Onur (xx), Tolga (xx), Uğur (xx), Sokol (xx) (Dk. 52 Ergin xx)  Bjarnason (xx), Erhan Çelenk (xxx)

SARI KART: Murat (BB Erzurumspor)

TFF 1'inci Lig'in 11'inci haftasında zirve mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Akhisarspor'un karşılaşmasında gol sesi çıkmadı.

Haftaya 17'şer puanla giren iki takımın vasatı geçmeyen futbolu izleyenlere zevk vermedi. İki takım da girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremeyince mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.


- Erzurum
Kazım Karabekir, Hasan Hatıpoglu, Serdar Diyadin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 04:08 Kaynak: DHA
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