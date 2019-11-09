Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 -Akhisarspor: 0

Haftaya 17'şer puanla giren iki takımın vasatı geçmeyen futbolu izleyenlere zevk vermedi. İki takım da girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremeyince mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.

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