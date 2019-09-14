Son Dakika Haberleri: Büyükşehir belediye erzurumspor: 1-0
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Büyükşehir belediye erzurumspor: 1-0

1 saat önce

STAT: AktepeHAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu (xx), Hüsnü Emre Çelimli (xx), Lutfullah Aslan (xx)KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar (xx), Sertaç Çam (xx), Erdi Dikmen (x), Burak Aydın (xx), Levy Clement Madında (xx),(Dk.

Büyükşehir belediye erzurumspor: 1-0, System.String[]

STAT: Aktepe
HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu (xx), Hüsnü Emre Çelimli (xx), Lutfullah Aslan (xx)
KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar (xx), Sertaç Çam (xx), Erdi Dikmen (x), Burak Aydın (xx), Levy Clement Madında (xx),(Dk.83 İshak Çakmak (x),  Abdulkadir Korkut (x), Uğur Utlu (xx), Famoussa Kone (xx), (Dk 72 Theodore Bernard Mendy (x), Samet Akaydın (xx), Boubacar Dıalıba Dıabang (x), (Dk.86 Abdulkadir Kuzey (x), Hüsamettin Tut (x)Abdulkadir Kuzey
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: İbrahim Sehiç (xx), Aykut Demir (xx), Hasan Batuhan Artarslan (xx), Mehmet Murat Uçar (x), (Dk. 55 Gabrıel Antoıne Obertan (x), Hasan Ayaroğlu (x), İbrahim Akdağ (x), Yusuf Emre Gültekin (xx), Mücahit Albayrak (x), Oltan Karakullukçu (xx), (Dk. 55 Rashad Muhammed (x), (x), Osman Çelik (x), (Dk. 67 Jugutha Hamroun (x), Cenk Ahmet Alkılıç (x)
SARI KARTLAR:  Uğur Utlu, Burak Aydın, Abdulkadir Kuzey, (Keçiörengücü) Yusuf Emre Gültekin, (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
GOLLER: Dk. 50 Erdi Dikmen, (Keçiörengücü)

TFF 1'inci Lig'de Keçiörengücü, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Karşılaşmayı 50'nci dakikada Erdi Dikmen'in attığı golle Keçiörengücü 1-0 kazanan taraf oldu.


- Ankara
Erzurumspor Kulübü, Burak Aydın, Erdi Dikmen, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:32 Kaynak: DHA
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