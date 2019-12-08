Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-0
Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-0 - Son Dakika Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-0

6 saat önce

STAT: 5 Ocak Fatih TerimHAKEMLER: Suat Arslanboğa xx, Mehmet Kapluhan xx, Kemal Elmas xxADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş xx, Semih xx, Traore xx, Koseckı xx, Aias xx (Dk. 68 Tevfik x), Emre xx, Sinan xx, Mehmet xx (Dk. 88 Tayyip), Berk xx (Dk.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-0, System.String[]

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Suat Arslanboğa xx, Mehmet Kapluhan xx, Kemal Elmas xx

ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş xx, Semih xx, Traore xx, Koseckı xx, Aias xx (Dk. 68 Tevfik x), Emre xx, Sinan xx, Mehmet xx (Dk. 88 Tayyip), Berk xx (Dk. 74 Volkan), Samed Ali xx, Rassoul xx

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: İbrahim xx, Aykut xx, Gabriel xx (Dk. 81 Rashad), Mehmet xx, Pote xx, İbrahim xx, Emrah xx, Merthan xx (Dk. 73 Hasan), Mücahit xx, Jasmin xx, Cenk xx (Dk. 68 Gilles)

GOLLER: Dk. 51 Aias (Adana Demirspor)

SARI KART: Traore, Emre, Mehmet, Volkan (Adana Demirspor) - Jasmin, Gilles (BB Erzurumspor)

TFF 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında Adana Demirspor, evinde ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti.

51'inci dakikada Adana Demirspor'da ortaya yükselen Aias, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

58'inci dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Mücahit, orta sahada mücadele sonucu aldığı topu rakip kaleye gönderdi. Adana Demirspor'un kalecisi Kurtuluş topu tutarak golü önledi.

82'nci dakikada Adana Demirspor'da Volkan Şen, orta sahada aldığı topla rakip ceza sahasına kadar ilerledi. Şen, vurduğu topu ağlarla buluşturamadı.

Müsabaka 1-0'lık skorla sona erdi.


Suat Arslanboğa, Değerli Taş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 09:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Devrilen vincin kolunun altında kalan işçi öldü
Şehir Üniversitesi polemiği büyüyor! Ahmet Davutoğlu ve ekibi mal varlıklarını açıklayacak Başakşehir'in 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi Zorunlu trafik sigortasında 2020 yılı tarifesi belli oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 03:40:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-0
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]