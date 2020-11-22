Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-0

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Serkan Olguncan, Kamil Çetin

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Trabzonspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla ligde 5 maç sonra 3 puana uzanan Trabzonspor sezonunun ikinci galibiyetini alarak puanını 9'a yükseltip alt sıralardan yukarıya doğru yükselişe geçerken, son 5 maçından da galibiyet çıkaramayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 8 puanda kaldı.5'inci dakikada Baker'in savunmanın arkasına pasında bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Ekuban'ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.7'nci dakikada Abdülkadir Ömür'in pasıyla sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Afobe'nin şutunda top yandan az farkla dışarıya çıktı.19'uncu dakikada Novikovas'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Uğurcan kaleye giden topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Mina havadaki meşin yuvarlağı tekrar kafayla kaleye gönderdi ancak Vitor Hugo son anda çizgi üzerinden kafayla topu kornere çeldi.23'üncü dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağ kanattan penaltı noktasına çıkardığı topu Ekuban bekletmeden gelişine kaleye gönderdi, meşin yuvarlak Kayacan'ın solundan ağlarla buluştu: 1-0.30'uncu dakikada Novikovas'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde topla buluşan Obertan'ın vuruşunda Uğurcan meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.34'üncü dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağ kanattan yerden pasında Ekuban'ın ceza sahası çizgisinin hemen önünde gelişine kaleye gönderdiği top yandan dışarıya çıktı.36'ncı dakikada Ekuban'ın savunmanın arkasına pasına iyi hareketlenen Afobe ceza sahasına girdikten sonra kaleciyi de çalımlayıp vuruşunu yaptı ancak uygun pozisyonda meşin yuvarlağı auta gönderdi.37'nci dakikada Rashad Muhammed'in sol kanattan kaleye gönderdiği topu Baker son anda çizginden çıkarmayı başardı.39'uncu dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Novikovas'ın penaltı noktasına çıkardığı topu Gomes kafayla kaleye gönderdi, Marlon'un Rashad Muhammed ile birlikte hareketlendiği meşin yuvarlak Marlon'un son müdahalesiyle ağlarla buluştu ancak hakem Erkan Özdemir VAR incelemesinin ardından Marlon'a faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.53'üncü dakikada Baker'in ceza sahası çizgisinin gerisinden sol çaprazdan kaleye gönderdiği top üstten auta gitti.54'üncü dakikada Kaan'ın sol kanattan ortasında topa çıkan Uğurcan yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmek isterken elinden kaçırdı, topu alan Gomes'in dönerek yaptığu vuruşta yan direğe çarpan meşin yuvarlak dışarıya çıktı.60'ncı dakikada Ekuban'ın sağ kanattan yerden pasında geriden gelen Baker'in ceza sahası çizgisi önünden uygun pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.72'nci dakikada ceza sahası yayının üzerinden kazanılan serbest vuruşta Kaan'ın doğrudan kaleye gönderdiği topu Uğurcan direk dibinden kornere çeldi.83'üncü dakikada Sissko'nun penaltı noktası önünden kaleye gönderdiği topu Uğurcan kontrol etti.

Karşılaşma 1-0 Trabzonspor'un üstülüğüyle sonuçlandı.

- Trabzon