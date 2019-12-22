Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-3 Altay - Son Dakika
Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-3 Altay - Son Dakika Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-3 Altay

6 saat önce

Stat: Erzurum Kazım KarabekirHakemler: Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Oğuz TerziBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 31 Osman Çelik), Merthan Açıl (Dk. 70 Ba), Hasan Hatipoğlu, Mucahit Albayrak, İbrahim Akdağ, Scuk, Obertan, Emrah Başsan, Hamroun (Dk.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-3 Altay, System.String[]

Stat: Erzurum Kazım Karabekir


Hakemler: Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Oğuz Terzi


Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 31 Osman Çelik), Merthan Açıl (Dk. 70 Ba), Hasan Hatipoğlu, Mucahit Albayrak, İbrahim Akdağ, Scuk, Obertan, Emrah Başsan, Hamroun (Dk. 46 Oltan Karakullukçu), Pote


Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, İbrahim Öztürk, Abdülkerim Bardakçı, Özgür Özkaya, Alhassan, Putsila (Dk. 70 Kappel), Yılmaz Özeren, Leandrinho, Hüsamettin Yener (Dk. 62 Deniz Vural), Paixao (Dk. 85 Oğuz Han Aynaoğlu)


Goller: Dk. 4 Leandrinho, Dk. 21 ve 54 Paixao (Altay), Dk.11 Pote (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)


Kırmızı kart: Dk. 90 Pote (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)


Sarı kartlar: Dk. 22 Hasan Hatipoğlu, Dk. 84 Osman Çelik, Dk. 90 1 Oltan Karakullukçu, Dk. 90 2 Sehic (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 61 Özgür Özkaya, Dk. 69 Cihan Topaloğlu (Altay)


Erzurumspor Kulübü, Hasan Hatıpoglu, Osman Çelik, Erzurum, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 05:36 
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