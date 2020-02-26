Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1 - Son Dakika
Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1 - Son Dakika Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1

6 saat önce

STAT: Bornova Aziz KocaoğluHAKEMLER: Onur Özütoprak (xx), Orkun Aktaş (xx), Murat Altan (xx)ALTINORDU: Erhan (xx) - Kerim (xxx), Sinan (xxx), Ravil (xx), Ufuk (xx), Furkan (xx), Atakan (xx), Burak (x) (Dk. 57 Okan xxx), Muhammed (x) (Dk. 72 Yasin xx), Metehan (xxx), Hüsamettin (x) (Dk.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1, System.String[]

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Onur Özütoprak (xx), Orkun Aktaş (xx), Murat Altan (xx)

ALTINORDU: Erhan (xx) - Kerim (xxx), Sinan (xxx), Ravil (xx), Ufuk (xx), Furkan (xx), Atakan (xx), Burak (x) (Dk. 57 Okan xxx), Muhammed (x) (Dk. 72 Yasin xx), Metehan (xxx), Hüsamettin (x) (Dk. 46 Kemal xx)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Sehic (xx) - Murat (xx), Aykut (x), Osman (x), Mücahit (xx), İbrahim (xx), Batuhan (x) (Dk. 46 Cenk Ahmet xx), Obertan (xxx) (Dk. 85 Scuk), Sissoko (x), Hamroun (xxx) (Dk. 82 Ömer x), Pote (xx)

GOLLER: Dk. 75 Metehan, Dk. 86 Okan (Altınordu) - Dk. 61 Hamroun (Erzurumspor)

SARI KARTLAR: Kerim, Furkan (Altınordu) - Batuhan, Murat (Erzurumspor)

TFF 1'inci Lig'in 24'üncü haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu evinde zirve takipçisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 61'inci dakikasında Hamroun ile öne geçen Erzurumspor karşısında Altınordu, 75'inci dakikada Metehan, 86'ncı dakikada Okan'ın ayağından bulduğu gollerle 3 puana uzandı. Bu sonuçla 3 haftalık galibiyet özlemini dindiren İzmir temsilcisi 27 puana ulaşıp rahatladı. Zirve yarışında yara alan Erzurum ekibi ise 42 puanda kaldı.

12'nci dakikada konuk ekip atağında İbrahim'in ceza sahası içinden şutunda kaleci Erhan uzanarak topa sahip oldu.

32'nci dakikada Altınordulu Metehan sağ çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

44'üncü dakikada ceza yayı üzerinden Atakan'ın şık vuruşunda Erzurumspor kalecisi Sehic parmaklarının ucuyla topu kornere tokatladı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

54'üncü dakikada Erzurumspor'da sol çizgiye inen Hamroun yerden ceza yayına çıkardı, İbrahim'in gelişine şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

61'inci dakikada Erzurumpor öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Pote'nin yerden pasında müsait pozisyonda Hamroun gelişine düzgün bir vuruşla topu köşeden filelere yolladı: 0-1.

75'inci dakikada Altınordu eşitliği sağladı. Sağdan Kerim'in kale önüne yerden pasında Metehan şık bir dokunuşla skora denge getirdi: 1-1.

86'ncı dakikada Sinan'ın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Kerim yerden içeri kesti, Okan sert bir plase vuruşla ağları havalandırdı: 2-1.

Altınordu maçı bu skorla kazandı.


Aziz Kocaoğlu, Altınordu, Bornova, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:29 Kaynak: DHA
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