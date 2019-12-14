Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2 - Giresunspor: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2 - Giresunspor: 0 - Son Dakika Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2 - Giresunspor: 0

6 saat önce

Stat: Erzurum Kazım KarabekirHakemler: Emre Malok, Mehmet Yıldırım, Ali Can AlpBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Mehmet Murat Uçar, Hasan Hatipoğlu, Aykut Demir, Mucahit Albayrak, İbrahim Akdağ, Scuk, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 79 Rashad Muhammed), Hasan Ayaroğlu (Dk.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2 - Giresunspor: 0, System.String[]

Stat: Erzurum Kazım Karabekir


Hakemler: Emre Malok, Mehmet Yıldırım, Ali Can Alp


Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Mehmet Murat Uçar, Hasan Hatipoğlu, Aykut Demir, Mucahit Albayrak, İbrahim Akdağ, Scuk, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 79 Rashad Muhammed), Hasan Ayaroğlu (Dk. 46 Obertan), Emrah Başsan, Pote (Dk. 89 Osman Çelik)


Giresunspor: Fachini, Mehmet Taş (Dk. 71 Uğur Akdemir), Ahmet Kesim, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Renan Foguinho, Landel, Ahmet İlhan Özek, Bekir Yılmaz (Dk. 71 Limbombe), Del Valle, Rusescu (Dk. 82 Özgür Can Özcan)


Goller: Dk. 48 ve Dk. 65 Pote (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)


Kırmızı kartlar: Dk. 55 Aykut Demir (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 55 Del Valle (Giresunspor)


Sarı kartlar: Dk. 44 Mehmet Murat Uçar, Dk. 55 İbrahim Akdağ, Dk. 76 Pote (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 55 Bekir Yılmaz (Giresunspor)


74. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kazandığı penaltıyı Pote gole çeviremedi.


Erzurumspor Kulübü, İbrahim Akdağ, Mehmet Murat, Aykut Demir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 05:55 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fatih Terim: Başta ben hatalıyım, yakışmadı bize
Ankaragücü beraberliği sonrası taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti Galatasaray'da kaptanlar, kötü gidişatın sorumluluğunu üstlendi! Galatasaray bu sezon 5. kez penaltıdan gol buldu

Son Dakika Haberleri
23:48 Maçın ardından - Son Dakika Spor
23:34 Maçın ardından - Son Dakika Spor
23:32 Maçın ardından - Son Dakika Spor
23:30 Fernando Muslera: "Geçen seneyi unutmayın!" - Son Dakika Spor
23:30 Fatih Terim: 90'dan sonra kaybettiğimiz çok şey var -1 - Son Dakika Spor
23:27 Fatih Terim: Başta ben hatalıyım, yakışmadı bize - Son Dakika Spor
22:42 Ankaragücü beraberliği sonrası taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 00:00:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2 - Giresunspor: 0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]