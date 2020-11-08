Büyükşehir Belediye Erzurumspor 3 puan hasretini sürdürdü - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Erzurumspor 3 puan hasretini sürdürdü

08.11.2020 11:03
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 3 puan hasretini sürdürdü, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 3 puan hasretine Göztepe karşısında da son veremedi.

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 3 puan hasretine Göztepe karşısında da son veremedi.

Ligin 8. haftasında konuk ettiği Ege temsilcisine karşı kazanma parolasıyla çıkan mavi-beyazlı ekip 1-0 geriye düştüğü maçta Arvydas Novikovas'ın golüyle eşitliği yakalasa da üstünlüğü ele geçiremeyip 3 puan hasretini sürdürdü.

En son ligin 3. haftasında Kayserispor deplasmanından 3 puanı almayı başaran Büyükşehir Belediye Erzurumspor, daha sonra Çaykur Rizespor karşısında 0-0 eşitlikle 1 puan kazansa da Galatasaray'a 2-1, Fatih Karagümrük'e 5-1 yenildi.

Ligin 5. haftasında Atakaş Hatayspor ile müsabakaya çıkmayı planlayan mavi-beyazlı ekip, rakip oyuncularda çıkan Kovid-19 vakaları nedeniyle bu maçı oynayamadı.

Erzurum temsilcisi, geride kalan 8 haftalık periyotta maç eksiğiyle 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alarak hanesine 8 puan yazdırıp puan tablosunda 14. sırada yer aldı.

Yeni transfer Arvydas Novikovas takımdaki en golcü isim oldu

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2020-2021 sezonu öncesi Legia Varşova'dan kadrosuna kattığı 29 yaşındaki Litvanya Milli Takımı oyuncusu Arvydas Novikovas, takımının en çok golü atan oyuncusu oldu.

Novikovas, Demir Grup Sivasspor ve Hes Kablo Kayserispor maçlarında 1'er gol atarken, Galatasaray ve Göztepe karşılaşmalarında ise kazanılan penaltı atışlarını gole çevirip rakip fileleri havalandırmayı başararak geride kalan 8 haftada 4 golü hanesine yazdırdı.

Tecrübeli futbolcuyu, Oltan Karakullukçu 2, Rashad Muhammed, İbrahim Sissoko, Ricardo Gomes 1'er golle izliyor.

"İstediğimiz noktada değiliz"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, AA muhabirine, Göztepe maçında 3 puan almak için sahaya çıktıklarını söyledi.

Kötü bir konumda olmadıklarını belirten Üneş, "Üç puan almak istiyorduk olmadı ama şu anda 8 puandayız. Kazanmış olsaydık olmamız gereken yerde olacaktık. Kaybedince ya da kazanınca da çok kötü bir yerdeyiz diyemeyiz. Tabii ki şu anda istediğimiz noktada değiliz. Daha birbirinden kıymetli çok önemli maçlarımız var." dedi.

Başkan Üneş, Süper Lig'e yeni çıkan takımların zamana ihtiyacının olduğunu savunarak, şöyle konuştu:

"İlk yarı 13 maç daha oynayacağız ve ilk yarıyı inanıyorum ki istediğimiz yerde bitireceğiz. İkinci yarıda eksiklerimiz varsa onları tamamlayıp daha güçlü başlayıp en iyi şekilde ligi tamamlayacağız. Süper Lig'e yeni çıkmış bir ekibin biraz zamana ihtiyacı var bunu göz ardı etmemek lazım. Futbolda sabır önemli bir şey. Takımımız ilerleyen haftalarda daha iyi olacak ona inancımız sonsuz. Taraftarlarımızdan, onları üzdüğümüzden ötürü özür dileriz ama hep birlikte takımımızı en iyi noktaya taşıyacağız sadece biraz sabırlı olunması gerekiyor."

Spor Toto Süper Lig, Göztepe, Asker, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor 3 puan hasretini sürdürdü - Son Dakika Spor


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