Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediye Erzurumspor 6 Futbolcuyla Sözleşme İmzaladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor 6 Futbolcuyla Sözleşme İmzaladı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 6 futbolcu ile resmi sözleşme imzaladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor 6 Futbolcuyla Sözleşme İmzaladı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 6 futbolcu ile resmi sözleşme imzaladı.

Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde düzenlenen törende Levski Sofya'dan Gabriel Obertan, Kasımpaşa'dan Samuel Emem Eduok, Sarpsborg'dan Rashad Muhammed, Aarhus'tan Pierre Kanstrup ve Bodo Glimt'ten Kristian Fardal Opseth ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Elazığspor'dan transfer edilen Serkan Kurtuluş da 6 aylık mukaveleye imza attı.

Futbolcular imza törenin ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, asbaşkan Ünsal Kıraç ve yönetim kurulu üyeleriyle fotoğraf çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:49 Kaynak: AA

Levski Sofya, Erzurumspor Kulübü, Spor
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