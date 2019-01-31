Büyükşehir Belediye Erzurumspor 6 Futbolcuyla Sözleşme İmzaladı
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 6 futbolcu ile resmi sözleşme imzaladı.
Spor Toto Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 6 futbolcu ile resmi sözleşme imzaladı. Yakutiye
ilçesindeki kulüp tesislerinde düzenlenen törende Levski Sofya
'dan Gabriel Obertan, Kasımpaşa
'dan Samuel Emem Eduok, Sarpsborg'dan Rashad Muhammed, Aarhus'tan Pierre Kanstrup ve Bodo Glimt'ten Kristian Fardal Opseth ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı. Elazığspor
'dan transfer edilen Serkan Kurtuluş
da 6 aylık mukaveleye imza attı.
Futbolcular imza törenin ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü
Başkanı Hüseyin Üneş, asbaşkan Ünsal Kıraç ve yönetim kurulu üyeleriyle fotoğraf çektirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:49 Kaynak: AA
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