Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a teknik direktör dayanmıyor

BÜYÜKŞEHİR Belediye Erzurumspor teknik direktör konusunda bir türlü istikrar yakalayamadı. Sahalara 2010-2011 sezonunda Bölgesel Amatör Lig (BAL) ile adım atan mavi-beyazlılarda, geride kalan 11 sezonda farklı dönemlerde toplam 17 teknik adam görev aldı. Bu sezon sözleşme imzaladıktan 5 gün sonra istifa eden İsmail Kartal 16'ncı, sezon sonuna kadar anlaşma sağlanan Yılmaz Vural ise 17'nci isim oldu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi çatısı altında 2005 yılında 'Erzurum Büyükşehir Belediyespor' adıyla faaliyetine başlayan takım, 2010-2011 sezonunda BAL'da futbol arenasına çıktı. 18 maçta aldığı 16 galibiyetle 1'inci Grup'u lider tamamlayan mavi-beyazlılar, ilk kez 3'üncü Lig'e yükselme başarısını gösterdi. 2014 yılında gerçekleştirilen kongrede adını Büyükşehir Belediye Erzurumspor olarak değiştiren kulüp, 3'üncü Lig'de mücadelesine devam etti. 2015-2016 sezonunda 2'nci Lig'e yükselen Erzurum ekibi, 2016-2017 sezonunda play-off'tan 1'inci Lig'e çıktı. 24 Mayıs 2017'de oynanan play-off maçları sonunda Erzurumspor, hedeflediği Süper Lig'e yükseldi. 2018-2019 sezonunda tekrar 1'inci Lig'e düşen mavi-beyazlılar, 2019-2020 sezonunda bu ligi 2'nci bitirerek yeniden Süper Lig'in yolunu tuttu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Vural yönetiminde ligde kalan son 10 haftada kümede kalma adına tüm kozlarını oynayacak.