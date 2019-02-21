Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a Yeni Sponsor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a Yeni Sponsor

17 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni forma göğüs sponsoru Emin Evim firması oldu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a Yeni Sponsor, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni forma göğüs sponsoru Emin Evim firması oldu.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Emin Evim arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Erzurum ekibi, 23. haftada 24 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maça, yeni sponsorun isminin yazılı olduğu formalarla çıkacak.


Sezon sonuna kadar geçerli olan anlaşmaya ilişkin detaylar önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek tanıtım toplantısıyla duyurulacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:39 Kaynak: AA

Erzurumspor Kulübü, Spor
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