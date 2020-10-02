Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yeni sponsor

Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni forma göğüs sponsoru Mahmood Coffee oldu.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Mahmood Coffee ile sponsorluk anlaşması imzalandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çaydan elbette vazgeçemeyiz ama artık kahvenin de tadı bir başka. Mahmood Coffee yeni göğüs sponsorumuz oldu. 40 yıllık hatrı olması temennimizle. Teşekkürler"

Erzurum ekibi, Su¨per Lig'in 4. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile sahasında yapacağı maça, yeni sponsorunun isminin yazılı olduğu formalarla çıkacak.