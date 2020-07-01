Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Adana Demirspor: 1 - 2 - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Adana Demirspor: 1 - 2

Stad: Kazım KarabekirHAKEMLER: Ali Palabıyık (x), Serkan Olguncan (x), Asım Yusuf Öz (x)BB. ERZURUMSPOR: Sehic (xx)-Obertan (xx), Hasan Hatipoğlu (x)x, İbrahim Akdağ (x), Hamroun (xx) (Dk. 70 Pote (x), Ömer Şişmanoğlu (x) (Dk. 70 Emrah Başsan (x), Sissoko (x) (Dk.

Stad: Kazım Karabekir

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HAKEMLER: Ali Palabıyık (x), Serkan Olguncan (x), Asım Yusuf Öz (x)

BB. ERZURUMSPOR: Sehic (xx)-Obertan (xx), Hasan Hatipoğlu (x)x, İbrahim Akdağ (x), Hamroun (xx) (Dk. 70 Pote (x), Ömer Şişmanoğlu (x) (Dk. 70 Emrah Başsan (x), Sissoko (x) (Dk. 48 Hasan Ayaroğlu (x), Mücahit (xx) (Dk. 81 Oltan (x), Jasmin Scuk (x) (Dk. 58 Aykut Demir (xx), Osman Çelik (xx), Cenk Ahmet (xx),

ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş (xx)- Milan Mitroviç (xx), Hamidou (x) (Dk. 52 Sinan (xxx), Ajas Aosman(x) (Dk. 75 Pa Dibba (x), Volkan Şen (xxx) (Dk. 63 Berk (x), Okan (xx), Mehmet Uslu (xx), Hasan Kılıç (xx), Mehmet Akyüz (xxx), Erkan Zengin (xx), Rassoul (x)

SARI KART: Mitroviç, Hasan Kılıç (ADANA DEMİRSPOR)

GOL: Dk. 21 Hamroun (BB. ERZURUMSPOR), Dk. 55 Sinan, Dk. 60 Volkan Şen (ADANA DEMİRSPOR)

TFF 1'inci Lig'in 31'inci haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin golünü 21'inci dakikada Hamroun atarken, Adana Demirspor'u galibiyete taşıyan goller 55'inci dakikada Sinan ve 60'ıncı dakikada Volkan Şen'den geldi.

7'nci dakikada BB. Erzurumspor defansının arkasına sarkan Erkan Zengin'in şutunda Sehic, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

21'inci dakikada orta sahadan aldığı topla ilerleyen Hamroun, cezaalanına girerken sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Kurtuluş'un yanından ağlara gitti. 1-0

35'inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta BB. Erzurumspor'dan Hamroun, ceza alanına ortaladı. İyi yükselen Ömer Şişmanoğlu'nun kafa şutunda top az farkla auta gitti.

27'nci dakikada Okan'ın kullandığı serbest atışta topla buluşan Ajas Aosman kaleci Sehiç'le karşı karşıya kaldığı anda defans son anda topu kornere gönderdi.

34'üncü dakikada Volkan Şen'in sert şutunda Sehic topu yumrukladı. Bir anda topu önünde bulan Erkan Zengin'in dokunduğu topu mavi-beyazlıların defansı kornere gönderdi.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca ilk 45 dakika ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

53'üncü dakikada ceza alanına yaklaşan Sinan sert vurdu, kaleci Sehic topu son anda uzanarak parmaklarıyla kornere çeldi.

55'inci dakikada sol kanattan Volkan'ın ortasında Sinan, sert vurdu, top ağlara gitti. 1-1.

60'ıncı dakikada Volkan Şen, BB. Erzurumspor defansını geçerek sert vurdu, yan direğe çarpan top ağlara gitti. 1-2

66'ncı dakikada Aykut, yaklaşık 30 metreden sert vurdu, kaleci Kurtuluş son anda parmaklarıyla kornere gönderdi.

Duraklamalar sebebiyle hakem Ali Palabıyık'ın 7 dakika uzattığı maçın 90 dakikası konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.


- Erzurum
Erzurumspor Kulübü, Adana Demirspor, Ömer Şişmanoğlu, Ali Palabıyık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 22:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Adana Demirspor: 1 - 2 - Son Dakika Spor
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