Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı çalışmarla sona erdi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın saat 16.00'da Kazım Karabekir Stadı'nda Akdeniz ekibini konuk edecek.
Kaynak: AA
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