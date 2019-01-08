Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Antalya Kampını Tamamladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Antalya Kampını Tamamladı

14 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un, Antalya'da 8 gün süren kampı tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Antalya Kampını Tamamladı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un, Antalya'da 8 gün süren kampı tamamlandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı takım Süper Lig'in ikinci yarısı öncesi Belek'teki son antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ve koşuyla başladı.

Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idman, taktik ağırlıklı pas çalışması ile sona erdi.

Bu antrenman ile Antalya'daki 8 günlük kampı tamamlayan Erzurum temsilcisinde futbolculara iki gün izin verildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligin 18. haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 11 Ocak Cuma günü Erzurum'da yapacağı antrenmanla başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:05 Kaynak: AA

Belek, Antalya, Spor
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