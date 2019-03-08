Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Antalya'ya Gitti
1 saat önce
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı müsabaka öncesi Antalya'ya gitti.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü Aytemiz Alanyaspor
'a konuk olacağı müsabaka öncesi Antalya
'ya gitti.
Erzurum'un Yakutiye
ilçesindeki kulüp tesislerinde sabah saatlerinde toplanan futbolcular, hava yoluyla Ankara
aktarmalı olarak Antalya'ya geçti.
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu
yönetimindeki kafile, daha sonra kara yoluyla Alanya ilçesine hareket etti.
Sakatlıkları bulunan Samed Ali Kaya
ve Rashad Muhammed'in kadroda yer almadığı Erzurum temsilcisi, buradaki ilk antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:32 Kaynak: AA
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