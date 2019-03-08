Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Antalya'ya Gitti

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Antalya'ya Gitti

1 saat önce

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı müsabaka öncesi Antalya'ya gitti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Antalya'ya Gitti, System.String[]
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı müsabaka öncesi Antalya'ya gitti.

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde sabah saatlerinde toplanan futbolcular, hava yoluyla Ankara aktarmalı olarak Antalya'ya geçti.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki kafile, daha sonra kara yoluyla Alanya ilçesine hareket etti.

Sakatlıkları bulunan Samed Ali Kaya ve Rashad Muhammed'in kadroda yer almadığı Erzurum temsilcisi, buradaki ilk antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:32 Kaynak: AA

Erzurumspor Kulübü, Antalya, Spor
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