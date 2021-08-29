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Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bandırmaspor maçının ardından - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bandırmaspor maçının ardından

29.08.2021 22:29
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bandırmaspor maçının ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 1-0 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, zor bir maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 1-0 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, zor bir maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Erkan Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibin fizik kalitesinin kendi takımından iyi göründüğünü belirtti.

Takımın zamana ihtiyacının olduğunu ifade eden Sözeri, "İnsanlar istiyor ki hemen olsun bitsin, böyle bir anlayış yok. Hızlandırılmış bir oyun anlayışı, kalitesi yok. O yüzden bu oyuncuların zamana ihtiyacı var. Fizik kalitemiz zaman zaman yukarı çıkıyor, zaman zaman aşağı iniyor. Maç ritmini yakaladığımız zaman her şey daha iyi olacak." diye konuştu.

Sözeri, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un her zaman hedefe oynayan bir takım olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Erzurumspor gerçekten kaliteli isimlerden kurulu ve hedefe oynayan bir takım. Oynadığı futbolun karşılığı mı hayır ama bunun bir süreci var, 7-8 hafta geçecek. Bu süreci en az hasarla atlatmak durumundayız. Çok şükür iki maçı kazandık. Oyuncularımız sonuna kadar, güçleri yettiğince bırakmamaya gayret ediyor. Taraftarlarımız biraz anlayışlı, sabırlı olsunlar. Ben maça çıkmadan önce oyuncularıma 'Bir gün olsun terk etmedik' tezahüratını dinlettim çünkü bu taraftar bizi itecek ve şampiyonluğa taşıyacak."

Ligin zor geçeceğine işaret eden Sözeri, "Oyun anlayışımız ve fizik kalitemiz oturacak. Oyuncularımı gönülden kutluyorum. Gerçekten güzel bir galibiyet oldu. İki maçımızı kazanarak 6 puan aldık. Çok zorlu bir lig oynayacağız. Bu sene köprünün altından çok sular akacak." değerlendirmesinde bulundu.

Gürsel: "Buraya puan veya puanlar almaya gelmiştik"

Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, maçta puan alacak pozisyonlara girdiklerini anlatarak, şunları ifade etti:

"Buraya puan veya puanlar almaya gelmiştik ve onun için çalışmıştık. Maçın geneline de bakıldığı zaman bu puanları alacak pozisyonları bulduk. İlk bölümde bireysel olarak çıkarken yaptığımız hatadan dolayı pozisyon verdik ama onlar değerlendiremedi. Maç berabere iken iki tane net, yüzde yüz gol pozisyonunu değerlendiremedik. Yandan gelen bir pozisyondan gol yedik. Çalıştık ama bazen bunlar oluyor. Oyuncularım maçı çevirmek için ellerinden geleni yaptı. İyi de bastırdık, ofsayt gerekçesiyle golümüz iptal oldu. Bundan sonraki amacımız ikinci yarıdaki oyunu geliştirmek ve üstüne koyarak daha iyi bir Bandırmaspor izlettirmek."

Erzurumspor Kulübü, Futbol Federasyonu, Bandırmaspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bandırmaspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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