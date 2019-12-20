Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş: Önceliğimiz Süper Lig - Son Dakika
Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş: Önceliğimiz Süper Lig - Son Dakika Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş: Önceliğimiz Süper Lig

6 saat önce

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, "Öncelikli hedefimiz bulunmuş olduğumuz ligde ilk 2 içerisinde yer alıp, ait olduğumuz Süper Lig'e dönmek" dedi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş: Önceliğimiz Süper Lig, System.String[]

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, "Öncelikli hedefimiz bulunmuş olduğumuz ligde ilk 2 içerisinde yer alıp, ait olduğumuz Süper Lig'e dönmek" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş ile eşleşen BB Erzurumspor'da başkan Hüseyin Üneş, kura sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Üneş yaptığı açıklamada, "Öncelikle kura çekimleri Türk futboluna ve son 16'ya kalan takımlara hayırlı olsun. Biz 3'üncü turda turnuvaya dahil olduk. Edirne ve Bodrum'u eledik; dün de Bursaspor'u geçerek, bugün Beşiktaş ile eşleştik. Beşiktaş'a başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir maç olacak. Öncelikli hedefimiz bulunmuş olduğumuz ligde ilk 2 içerisinde ligi tamamlayıp ait olduğumuz Süper Lig'e dönmek. Önceliğimiz Süper Lig. Bu turnuvada da devam edebildiğimiz kadar edeceğiz, takımımızı fazla zorlamadan. Bütün takımlara hayırlı olsun diliyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Hüseyin Üneş'in açıklamaları

20.12.2019 - Haber Kodu : 191220123


Erzurumspor Kulübü, Türkiye Kupası, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:55 Kaynak: DHA
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