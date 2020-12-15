Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'ten duygusal veda - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'ten duygusal veda

15.12.2020 11:21

- Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'ten duygusal veda Süper Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, son haftalarda alınan başarısız sonuçların ardından görevinden istifa etti.

- Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'ten duygusal veda

ERZURUM - Süper Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, son haftalarda alınan başarısız sonuçların ardından görevinden istifa etti.

Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdıktan sonra geçen 3 haftada galibiyet yüzü görmeyen ve aldığı 3 mağlubiyetle ligin dibine demir atan mavi-beyazlılar da bu kez Başkan Hüseyin Üneş görevinden ayrılma kararı aldı.

Kulüp binasında düzenlediği basın toplantısı ile BB Erzurumspor'a veda eden Başkan Üneş, toplantıda zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Başkan Üneş, "İki yıldır büyük gururla, onurla sürdürmüş olduğum görevimden istifa ettim. İnşallah Büyükşehir Belediye Erzurumspor için hayırlı olur" diye konuştu.

Transfer döneminde futbolcunun, işler kötüye gittiğinde hocanın, daha fazla kötüye gittiğinde ve kamuoyu da bunu istiyorsa başkanın değişebileceğini aktaran Üneş, "Göreve geldiğimde nasıl en iyi şekilde benden sonrakine teslim ederim hep onun gayesinde oldum. İşler faza kötüye gitmeye başlayınca ve istediğim desteği de ekonomik anlamda alamayınca açıkçası burada artık yönetim anlamında bir değişikliğin yapılmasının sağlıklı olacağını düşündüm" dedi.

Erzurumspor'un kendisinde özel bir yeri olduğunu ve bu zamana kadar yaptığı çalışmaları anlatan Başkan Üneş; aldığı futbolculardan ziyade alamadığı futbolculardan dolayı kendine yönelik de özeleştiri yaptığını kaydetti.

Üneş, "Şerefimle, namusumla arkadaşlarımla bu şehrin takımına hizmet ettim. Çoluğuma, çocuğuma bırakacağım en önemli şey hizmettir. Takdir kamuoyunun. Bugün, şartların bunu getirdiğini düşünüyorum ve kulüp kurulduğundan bu yana tek kongreyle en uzun süre kulüp başkanlığını yapmış olabilirim. İki yıl büyük gururla, onurla sürdürmüş olduğum görevimden istifa ettim. İnşallah Erzurumspor için hayırlı olur" şeklinde konuştu.

Ligde zor bir süreç yaşayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Süper Lig'de kalıcı olacağına inandığını dile getiren Başkan Üneş, "Bu takım öyle veya böyle ligde kalacaktır. Hüseyin Üneş olur ya da olmaz bu önemli değil. Bu yıl biraz zor geçecek ama takımımız inanıyorum ligde kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'ten duygusal veda
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'ten duygusal veda
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'ten duygusal veda
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'ten duygusal veda

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Teknik Direktör, İstifa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'ten duygusal veda - Son Dakika Spor


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