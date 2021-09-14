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Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından

14.09.2021 22:55
Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'in 5. haftasında ağırladığı Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 2-0 kaybeden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Şimşek, iyi oynadıkları maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in 5. haftasında ağırladığı Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 2-0 kaybeden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Şimşek, iyi oynadıkları maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Mehmet Şimşek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabaka sırasında şansın yanlarında olmadığın belirterek, "Bütün futbolcularımın alnından öpüyorum. Gerçekten çok iyi bir mücadele verdiler. Şanssız bir şekilde maçı kaybettik. Şans hiç yanımızda değildi ve 3 topumuz direkten döndü." dedi.

Rakibin iki pozisyonda gol bulduğunu ifade eden Şimşek, "Geçen hafta hocamız, bu hafta oyuncumuz atıldı. İki maçta verilmeyen penaltılar var. Söylenecek çok fazla şey yok aslında. Biz oyuncularımızı kutluyoruz. Yeter ki onlar böyle oynasınlar, inşallah bu takım şampiyon olacak." diye konuştu.

Uçar: "Oyuncularımı tebrik ediyorum"

Bereket Sigorta Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, ligde yollarına firesiz devam ettiklerini hatırlatarak, "5 maçımızda da galip gelerek bize bu sevinci yaşatan oyuncularımı tebrik ediyorum. Gerek ortaya konan oyun, gerekse taktiksel disiplinlerinden dolayı yürekten kutluyorum. Erzurum takımı bu yüksek rakımda, evinde iyi oyun ortaya koyuyordu. Bizim amacımız gerekli alan ve zamanı vermeyerek, oyun kurmalarını engellemekti. İlk yarıda bunda başarılı olduğumuz söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Çok fazla üretken oynayamadıklarına dikkati çeken Uçar, "Rakibi daha geride kabul etmek zorunda kaldık. Geçiş pozisyonunda bulduğumuz gollerle 2-0 kazandık. Rakibin 3 tane direkten dönen topunun olması bizim adımıza kısmet, talih, ne derseniz deyin güzel bir şeydi. Sonuç olarak bu ligdeki en zor deplasmanlardan biri olan Erzurum'da 3 puanı alan oyuncularımı tebrik ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Erzurumspor Kulübü, COVIRAN Bereket, Ümraniyespor, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından - Son Dakika
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