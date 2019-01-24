Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Beşiktaş Maçına Hazır

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Beşiktaş Maçına Hazır

1 saat önce

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın konuk olacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Beşiktaş Maçına Hazır, System.String[]
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın konuk olacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp binasının yanındaki tesislerde, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde idmana çıkan mavi-beyazlı ekip, yaklaşık 1 saat süren çalışma yaptı.

Hava sıcaklığının 1 derece olarak hissedildiği kentte koşu, ısınma ve 5'e 2 top kapma çalışması yapan Erzurum temsilcisi, idmanın ardından İstanbul'a gitmek üzere hava yoluyla kentten ayrıldı.

Yeni transferlerin de yer aldığı kafileye rahatsızlıkları bulunan Özer Hurmacı ve Arsen Khubulov dahil edilmedi.

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:57 Kaynak: AA

Beşiktaş, Erzurumspor Kulübü, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Akhisarspor'da Daniel Larsson'la Yollar Ayrıldı Çaykur Rizespor'un Fenerbahçe'den Transferi Aatif, 4,5 Ay Sonra Sahaya Çıktı

Süper Ligde 19. Hafta Hakemleri Belli Oldu Galatasaray'da Emre Akbaba Salonda ve Sahada Çalıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 14:33:09. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Beşiktaş Maçına Hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]