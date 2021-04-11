Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş maçından notlar

Süper Lig'in 34. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Beşiktaş, son oynadığı ve 3-0 galip geldiği Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre 1 değişikliğe gitti.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Akdeniz ekibine karşı oynanan maçta sarı kart gören Josef de Souza'nın cezalı duruma düşmesinden dolayı Dorukhan Toköz'e ilk 11'de yer verdi.

Lider Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısına Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Dorukhan Toköz, Atiba, Oğuzhan Özyakup, Ghezzal, Larin ve Cenk Tosun ile sahaya çıktı.

Teknik direktör Yalçın, Utku Yuvakuran, Francisco Montero, Bilal Ceylan, Serdar Saatçi, Necip Uysal, Adem Ljajic, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou ve Gökhan Töre'yi yedek soyundurdu.

Ülke milli takım kamplarında sakatlanan Kamerunlu Vincent Aboubakar ve Bosna Hersekli Ajdin Hasic ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının kadrosunda yer almadı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor da 1 değişiklikle sahaya çıktı

Mavi-beyazlı ekibin teknik direktörü Yılmaz Vural, ligde son oynadığı Gençlerbirliği müsabakasının ilk 11'inde bir değişiklik yaptı.

Vural, Gençlerbirliği maçında sarı kart görmesi nedeniyle cezalı duruma düşen Mehmet Murat Uçar'ın yerine Bohdan Butmo'yu sahaya sürdü.

Mavi-beyazlı ekip, Beşiktaş karşısına Szumski, Butko, da Costa, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Omolo, Boumal, El Kabir, Emrah Başsan, Aatif ve Cenk Ahmet Alkılıç 11'i ile çıktı.

Yedeklerde Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Kayacan Erdoğan, Obertan, Rashani, Rahman Buğra Çağıran, Gökhan Kardeş, Teikeu, Darri, Osman Çelik, Ricardo Gomes yer aldı.

Sakatlığı bulunan Arvydas Novikovas ise kadroya alınmadı.