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Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş maçının ardından
6 saat önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:52 Kaynak: AA
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri basın toplantısı düzenledi.
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