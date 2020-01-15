Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş maçının ardından

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri basın toplantısı düzenledi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş maçının ardından

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:52 Kaynak: AA
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