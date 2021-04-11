Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş maçının ardından

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Süper Lig'in 34. haftasında sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 4-2 mağlup olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, iyi oynadıkları bir maçı kaybetmekten dolayı üzgün oldukların söyledi.

Yılmaz Vural, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç sırasında sakatlanan Cenk Tosun'a üzüldüğünü belirtti.

Cenk'in aile dostu olduğunu aktaran Vural, "Cenk Tosun kardeşimize çok geçmiş olsun diliyorum. Çok üzüldüm, benim aile dostum, çok yakın kardeşim. Şansızlığından dolayı umarım inşallah bu son olur onun hayatında." dedi.

Maç öncesinde Beşiktaş'ı izlediklerini ifade eden Vural, "Oyun öncesinde Beşiktaş'ın son 3 maçını izledik. Çok etkili oyuncuları Aboubakar ve Souza'nın olmaması bizim için küçük de olsa avantaj olmuştu. Diğer etkili oyuncuları Ghezzal, Atiba, Rosier çok atak yapıyorlar. Anlattık ayağını sallama fırsatı verirseniz vurur diye. Sonuç olarak oyunun kontrolünü elimize aldık. Beşiktaş takımı atak yapamadı, çok etkili gözükmedi." diye konuştu.

Vural, hata yüzünden gol yediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"9. dakikada çıkarken kaptırdığımız top ve çok iyi bir vuruşla pozisyon hatası gol oldu. Akabinde 16. dakikada hemen karşılık verdik. Kullandığımız kornerde Leo gol attı. 26. dakikada yine çıkarken kaptırdığımız top Oğuzhan vurdu, ikinci golü yedik. 39. dakikada karşılık verdik. Beşiktaş'ın 44. dakikada da pozisyonu oldu. Gördüğünüz gibi birinci devre 4-2 pozisyon sayısıyla maçı 2-2 bitirdik. İkinci devre başladı sıra bize gelmişti 6 tane pozisyon var, Beşiktaş'ın 2 tane attığı gol. 67. dakikada Ghezzal'ın attığı golden önce bakın bütün görüntüler burada, biz 1 metre uzağındayız pozisyonun, yan hakem dibinden bakıyor, 4 hakem orada. Cenk Tosun eliyle önüne indiriyor, Ghezzal'a veriyor, pozisyon oluşuyor. Dün Galatasaray maçında atılan o gol iptal edildi. Bu VAR niye var."

Gelecek maçlara odaklanacaklarını anlatan Vural, şunları kaydetti:

"Ben oyuncularımı mağlubiyete rağmen kutluyorum, ayaklarına sağlık. Beşiktaş'ı da kutluyoruz, şampiyonluk yolunda Allah yollarını açık etsin. Oturup konuşacağız arkadaşlarımla Denizli maçı, arkadan Malatya geliyor, böyle akıp gidecek. 7 maçın dördünü bizimle düşmeye aday takımlarla oynayacağız. İşimiz kolay olmuyor. Maçlarda kaybetme şansımız yok, oynadığımız her maçı kazanmak adına yapmak durumuyla karşı karşıyayız. Bu takım Beşiktaş'a karşı yapabiliyorsa diğer takımlara karşı haydi haydi yapar diye düşünüyorum. Sonuna kadar teslim olmuş mantıkla olmayacağız, kazanmaya yakın oynayacağız. Bu hafta çok şükür tek maç oynanacak. Yeniden oturup Denizlispor'u iyi çalışacağız. Onlar da bizim gibi durumdalar. Dolayısıyla oradan eğer biz beklediğimiz puanla dönebilirsek 45 puan diyorum. 45 puan için 6 maç kazanmamız lazım, elimizden geleni yapacağız."