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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Boluspor maçını kayıpsız geçmek istiyor - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Boluspor maçını kayıpsız geçmek istiyor

11.11.2021 14:56

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, ligin 13. haftasında oynayacakları Beypiliç Boluspor maçına iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, ligin 13. haftasında oynayacakları Beypiliç Boluspor maçına iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Erkan Sözeri, kulüp tesislerinde takımın antrenmanı öncesinde düzenlediği basın toplantısında bay geçen haftanın ardından milli maç arasına girildiğini, bu süreyi iyi değerlendirdiklerini söyledi.

Taraftarın önünde maçı kazanmak istediklerini ifade eden Sözeri, "İyi çalışıyor ve Boluspor maçına hazırlanıyoruz. Taraftarımızın önünde haftayı kayıpsız geçmek istiyoruz. Ligde hedefimiz ilk iki takım arasına girmek ya da şampiyonluk. Bu takımın ait olduğu yer Süper Lig." dedi.

Sözeri, takımın kaliteli oyuncu grubundan oluştuğunu dile getirerek, "Taraftarlarımızdan tek ricamız Bolu maçında onları görmek istiyoruz. Bazen eleştiri oluyor ama sonuçta 11 maçta 22 puan yaptık, bu yeni bir takım için kötü sayılmaz. Daha da iyisini yapabiliriz bunun için çok çalışıyoruz." diye konuştu.

Bazı maçlarda oyunsal anlamda sıkıntılar yaşandığını anlatan Sözeri, şöyle konuştu:

"İyi oynayarak kazanmak önemli ama zaman zaman sıkıntılı olsa da kazanmak önemli, biz bunu çok şükür başardık. Ligin 3'te biri bitmedi ve çok maç var. Özellikle ikinci yarı çok zor geçecek, bunun için ilk yarı çok puanlar toplayıp, hedefe ulaşmak en büyük amacımız. Ligde 8-10 takım şampiyonluğa oynayacak durumda. 3 puanlık sistemde her şey olur. Her rakibimize saygı duyuyoruz. Bizim tek hedefimiz rakip kim olursa olsun ilk ikiye girmek."

Hakem Halis Özkahya'nın görevini bıraktığı şeklindeki iddialarla ilgili Sözeri, şunları kaydetti:

"Halis Özkahya hakemliği bıraktı ve bildiğim kadarıyla federasyonda hemen kabul etti. Halis hoca gibi Türkiye'yi içerde ve dışarda en iyi şekilde temsil eden bir hakemimiz, eğer bir hatayla hakemliği bırakıyorsa çok yazık, gönlüm razı değil. Hocamıza kararını gözden geçirmesini tavsiye ediyorum. Bazı hakemler var ki onlar olmasın Halis Özkahyalar olsun."

Eren Tozlu: "Boluspor galibiyetiyle de ligdeki çıkışımızı devam ettirip, sezonu iyi şekilde bitireceğiz"

Mavi-beyazlı futbolcu Eren Tozlu da çalışmalarının iyi gittiğini anlatarak, "Şu an iyi bir ortam var ve her şey güzel gidiyor. İnşallah Boluspor galibiyetiyle de ligdeki çıkışımızı devam ettirip sezonu iyi şekilde bitireceğiz diye düşünüyorum. Açıkçası pozisyona giriyoruz ama gol atmakta biraz sıkıntı yaşıyoruz, bunu ben de yaşıyorum. Gol kaçırdıkça stres, golü bulunca rahatlama oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolcu Özgür Sert ise Boluspor maçından 3 puanla ayrılmak istediklerini dile getirerek, Erzurumspor formasını uzun süre giymek istediğini, sonrasında başka hayallerinin olduğunu ifade etti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Boluspor maçını kayıpsız geçmek istiyor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Boluspor maçını kayıpsız geçmek istiyor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Boluspor maçını kayıpsız geçmek istiyor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Boluspor maçını kayıpsız geçmek istiyor

Erzurumspor Kulübü, Spor Toto, Beypiliç, Boluspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Boluspor maçını kayıpsız geçmek istiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Boluspor maçını kayıpsız geçmek istiyor - Son Dakika
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