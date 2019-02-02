Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazır

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazır

1 saat önce

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazır, System.String[]
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Yeni transferler Gabriel Obertan ve Samuel Eduok'un da yer aldığı antrenman, yaklaşık bir saat sürdü.

Kart cezalısı Lokman Gör dışındaki tüm futbolcuların katıldığı idman, futbolcuların 5'e 2 top kapma çalışmasıyla sona erdi.

Erzurum temsilcisi, yarın saat 13.30'da sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:38 Kaynak: AA

Yakutiye, Çaykur Rizespor, Spor
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