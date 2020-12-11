Büyükşehir Belediye Erzurumspor çıkışa geçmeyi hedefliyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kulüp başkanı Hüseyin Üneş, Süper Lig'de hafta sonu sahalarında Gençlerbirliği ile yapacakları maçla çıkışa geçmeyi hedeflediklerini belirtti.

Üneş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son haftalarda istenilen sonuçları alamadıkları için taraftarı üzdüklerini kaydetti.

Hafta sonu sahalarında Gençlerbirliği ile yapacakları maçla bu gidişata son vermeyi amaçladıklarını aktaran Üneş, şunları ifade etti:

"Süper Lig'de mücadele ettiğimiz 2020-2021 sezonunda son haftalarda istediğimiz sonuçları alamadığımız için sizleri üzdüğümüzün farkındayız. Bu hafta evimizde karşılaşacağımız Gençlerbirliği maçıyla inşallah beklediğimiz çıkışı yakalayacağız. Maçtan sonra da detaylı basın toplantısıyla merak edilen her konuyla alakalı açıklama yapacağız. Taraftarlarımızın gönlü rahat olsun. Ligin henüz dörtte biri oynanmış durumda ve geride kalan haftalarda iyi oyun ve alacağımız puanlarla inanıyorum ki takımımız, bu ligi layık olduğu yerde tamamlayacak."

Üneş, bu zorlu süreçte taraftarın desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti.