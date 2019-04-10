Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Akhisarspor Maçı Hazırlıkları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Akhisarspor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 15 Nisan Pazartesi günü sahasında Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Akhisarspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 15 Nisan Pazartesi günü sahasında Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre mavi-beyazlı ekip, Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki idmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından tek kale maç yaptı.

Sakatlıkları bulunan Egemen Korkmaz ve İbrahim Akdağ'ın katılmadığı antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:16 Kaynak: AA
Erzurumspor Kulübü, Spor
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