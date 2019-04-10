Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Akhisarspor Maçı Hazırlıkları
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 15 Nisan Pazartesi günü sahasında Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:16 Kaynak: AA
Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 15 Nisan Pazartesi günü sahasında Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün Twitter
hesabından yapılan açıklamaya göre mavi-beyazlı ekip, Yakutiye
ilçesindeki kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu
yönetimindeki idmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından tek kale maç yaptı.
Sakatlıkları bulunan Egemen Korkmaz
ve İbrahim Akdağ
'ın katılmadığı antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
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