Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Akhisarspor Maçı Hazırlıkları
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- Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları Antrenmandan detay Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Akhisarspor maçı hazırlıklarıERZURUM - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 28.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:36 Kaynak: AA
- Büyükşehir Belediye Erzurumspor
'da Akhisarspor maçı hazırlıkları
Antrenmandan detay Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları
ERZURUM - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 15 Nisan Pazartesi günü sahasında Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Yakutiye
ilçesindeki kulüp tesislerinde Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu
yönetimindeki idmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve top kapma çalışmarı yaptı.
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