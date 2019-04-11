Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Akhisarspor Maçı Hazırlıkları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Akhisarspor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

- Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları Antrenmandan detay Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Akhisarspor maçı hazırlıklarıERZURUM - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 28.

- Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları
Antrenmandan detay Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları

ERZURUM - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 15 Nisan Pazartesi günü sahasında Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki idmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve top kapma çalışmarı yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:36 Kaynak: AA
Spor
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