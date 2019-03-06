Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Alanyaspor Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Aytemiz Alanyaspor
ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu
yönetiminde gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, kondisyon ve taktik çalışmayla tamamlandı.
Antrenmana, sakatlığı bulunan Egemen Korkmaz
ve Galatasaray
maçında elinden sakatlanan Rashad Muhammed katılmadı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:54 Kaynak: AA
MKE Ankaragücü-Bursaspor Maçının Başlama Saati Değişti
Katar Takımını Çalıştıran Bülent Uygun İstifa Etti
Beşiktaş, Teknik Direktör Listesinin Başına Razvan Lucescu'yu Aldı
Maçta Rahatsızlanan Mustafa Denizli, Takımın Başında İdmana Çıktı