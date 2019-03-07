Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Alanyaspor Maçı Hazırlıkları
8 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarına devam etti.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Aytemiz Alanyaspor
'a konuk olacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, hazırlıklarına devam etti. Yakutiye
ilçesinde bulunan kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu
yönetiminde yapıldı.
Mavi-beyazlı futbolcuların koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanı, top kapma ve çift kale maç ile tamamlandı.
Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idmana, sakatlıkları bulunan Pierre Kanstrup, Samed Ali Kaya
ve Rashad Muhammed katılmadı.
Erzurum temsilcisi, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
Aytemiz Alanyaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında 10 Mart Pazar günü oynayacak maçı hakem Mete Kalkavan
yönetecek.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:31 Kaynak: AA
Digiturk'e Rekabet Soruşturması
Rizesporlu Morozyuk'un Eşinden İyi Haber
Konya'da Topluklu Ayakkabı Giyen Erkekler Kadınlarla Maç Yaptı
Trabzonspor, Olcay Şahan ile Anlaşmasını Revize Etti