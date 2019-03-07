Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Alanyaspor Maçı Hazırlıkları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Alanyaspor Maçı Hazırlıkları

8 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarına devam etti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Alanyaspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarına devam etti.

Yakutiye ilçesinde bulunan kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapıldı.

Mavi-beyazlı futbolcuların koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanı, top kapma ve çift kale maç ile tamamlandı.


Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idmana, sakatlıkları bulunan Pierre Kanstrup, Samed Ali Kaya ve Rashad Muhammed katılmadı.

Erzurum temsilcisi, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Aytemiz Alanyaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında 10 Mart Pazar günü oynayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:31 Kaynak: AA

Aytemiz Alanyaspor, Erzurumspor Kulübü, Spor
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