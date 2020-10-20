Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan MKE Ankaragücü'ne "geçmiş olsun" mesajı
20.10.2020 18:25
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 4 futbolcusu ve teknik heyetinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan MKE Ankaragücü'ne geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 4 futbolcusu ve teknik heyetinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan MKE Ankaragücü'ne geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankaragücü kulübünün Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan 4 futbolcusuna ve teknik heyetine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
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