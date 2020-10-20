Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan MKE Ankaragücü'ne "geçmiş olsun" mesajı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 4 futbolcusu ve teknik heyetinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan MKE Ankaragücü'ne geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankaragücü kulübünün Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan 4 futbolcusuna ve teknik heyetine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.