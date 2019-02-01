Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Başkan Üneş'ten Taraftara Çağrı

Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile kritik bir maça çıkacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Başkan Hüseyin Üneş, taraftarın desteğine çok ihtiyaçları olduğunun altını çizdi, zorlu maçta Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak maçta tribünlerin dolu olmasını arzuladıklarını dile getirdi.

Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile kritik bir maça çıkacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Başkan Hüseyin Üneş, taraftarın desteğine çok ihtiyaçları olduğunun altını çizdi, zorlu maçta Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak maçta tribünlerin dolu olmasını arzuladıklarını dile getirdi.



Ara transferde birbirinden önemli isimleri kadrolarına kattıklarını ifade eden Başkan Üneş, şunları söyledi: "Zorlu maçlar bizi bekliyor. Bu süreçte kadro zenginliğini artırmak amacıyla hocamızın raporu doğrultusunda önemli isimleri kadromuza kattık. Artık daha güçlü kadromuzla başarılı sonuçlar alarak hızla üst sıralara tırmanışa geçeceğimize inanıyorum. Pazar günü saat 13.30'da Çaykur Rizespor ile oynayacağımız maçı kazanıp başarı dolu yeni bir seri başlatacağız. Bu önemli maçta en büyük güvencemiz, tribünleri tıklım tıklım dolduracaklarına inandığımız fedakar taraftarımız. Onların desteğiyle bu maçtan galibiyetle ayrılacağımızdan şüphemiz yok." - ERZURUM

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