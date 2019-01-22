Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cuma günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cuma günü deplasmanda Beşiktaş
ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Erzurum temsilcisinin Yakutiye
ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapıldığı belirtildi.
Mavi-beyazlı futbolcuların, yaklaşık 1,5 saat süren idmanı taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.
Sakatlığı bulunan Arsen Khubulov'un antrenmanda takımdan ayrı koştuğu aktarıldı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:52 Kaynak: AA
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