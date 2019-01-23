Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları

11 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cuma günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cuma günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Kar yağışı altında gerçekleştirilen idmanda futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

Mavi-beyazlı futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı taktik ağırlıklı çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamladı.

Erzurum temsilcisinin yeni transferleri Serkan Kurtuluş ve Kristian Fardal Opseth'in de katıldığı idmanda rahatsızlıkları bulunan Özer Hurmacı ile Arsen Khubulov yer almadı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:41 Kaynak: AA

Beşiktaş, Erzurumspor Kulübü, Spor
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