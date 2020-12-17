Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

17.12.2020 17:05
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları, System.String[]

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 13. haftasında 20 Aralık Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 13. haftasında 20 Aralık Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, pas, 5'e 2 top kapma, pres ve taktik çalışmaları yaptı.

Futbolcular, akşam yapacağı antrenmanla günü tamamlayacak.

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Beşiktaş, Aralık, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor


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