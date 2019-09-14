Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Bilazer dönemi sona erdi
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Bilazer dönemi sona erdi

1 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Muzaffer Bilazer ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Bilazer dönemi sona erdi, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Muzaffer Bilazer ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, sezon başında teknik direktörlük görevine getirilen Muzaffer Bilazer ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TFF. 1. Lig'de sezona başladığımız teknik direktörümüz Muzaffer Bilazer ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Erzurumspor'umuzda uzun yıllar forma giymiş hocamız ve kıymetli ekibine hizmetleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

Mavi-beyazlı ekip, Bilazer yönetiminde çıktığı dört karşılaşmadan 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 de mağlubiyet almıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Twitter, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:56 Kaynak: AA
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